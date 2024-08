Michelle Dayan, avocate spécialisée en droit de la famille, a, pendant 30 ans, plaidé et écouté des milliers de familles en pleine séparation. Dans son livre Nous nous sommes tant aimés, elle raconte la famille française vue à travers les séparations et l’évolution des mœurs. Entrevue.

Qu’est-ce qui a le plus changé en 30 ans ?

L’évolution des rôles et des rapports entre les hommes et les femmes. Je dirais surtout que les hommes sont devenus des « mères » comme les autres. En 30 ans, la garde des enfants n’est plus le privilège des mères, les femmes ne sont plus réduites à la maternité, on le voit à travers nos lois. C’est fondamental, car cela change le quotidien des mères, des pères et des enfants, ça donne une autre dynamique à la société et ça change la vision des rôles dans la société, pour les décennies à venir. Il y a aussi le fait que la violence conjugale n’est plus une affaire privée. La loi est entrée dans le foyer, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, même si la parole s’est libérée.

PHOTO HANNAH ASSOULINE, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’OBSERVATOIRE Michelle Dayan, avocate spécialisée en droit de la famille

Ce sont les femmes qui en grande majorité demandent le divorce. Pourquoi ?

Oui. Dans 70 % des cas, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Les hommes ne partent que s’ils ont quelqu’un d’autre dans leur vie en grande majorité, ce qui n’est pas le cas des femmes. Je pense aussi que les femmes ont une plus grande intolérance à l’inconfort en couple et qu’elles craignent moins de se retrouver seules. Il y a aussi la violence conjugale, les femmes en sont le plus victimes et elles ont envie de partir. La première cause du divorce, c’est l’adultère, la deuxième, la violence conjugale. Les violences sont plus conscientisées, et on pose plus de questions. Je pose la question de façon systématique : « Avez-vous subi de la violence ? » Il faut que les avocats, les policiers, les médecins posent des questions, car les victimes de violence conjugale ressentent toujours de la honte.

Des divorces heureux, vous en voyez ?

Oui, de plus en plus. Quand j’ai commencé il y a 30 ans, très souvent, divorcer était un drame. Aujourd’hui, le divorce s’est banalisé. Comme votre voisine, vos amis, votre frère, votre sœur, oncle, tante, vivent la même chose que vous, vous vous sentez moins seul. La médiation qui existe au Québec depuis plus longtemps qu’en France permet de trouver des accords et parfois d’éviter le conflit. Le drame de la séparation, c’est que c’est toujours la fin de quelque chose. Une fin, c’est triste, mais ce n’est pas forcément un échec. Je vois de plus en plus de couples qui divorcent et qui s’entendent bien, mais c’est vrai qu’il y a aussi des couples qui se détestent à vie. On est malheureux avant le divorce, mais ça peut être le début d’une nouvelle vie. Beaucoup le vivent comme ça et je le vois parmi toutes les générations.

Le divorce des 60 ans et plus a triplé au cours des 30 dernières années. Comment expliquez-vous ce phénomène ?

L’espérance de vie a augmenté, on est en meilleure santé et on veut profiter des 10 ou 15 années qui nous restent. Les femmes à 65 ans veulent une vie sociale, amoureuse, sexuelle, et le vent de liberté qui souffle sur les jeunes femmes souffle aussi sur leurs mères ! On peut être heureuse sans être en couple, continuer à vivre sa vie. Il peut cependant y avoir des problèmes de précarité économique dans un divorce, ne l’oublions pas, et les perdantes d’un divorce d’un point de vue économique, ce sont les femmes.

Les enfants prennent-ils plus mal le divorce de leurs parents quand ils sont plus grands ?

Oui ! Les enfants sont très conservateurs ! Je vois qu’après l’âge de 30 ans, ils sont très surpris, et ça ne les arrange pas, car les grands-parents gardent les petits-enfants. Souvent, à la suite du divorce, un des parents est malheureux ou en situation de précarité, alors il faut s’en occuper et la charge pèse sur eux. La famille, en cette époque un peu troublée, est une valeur refuge. Le mariage des parents, la maison familiale qui ne bouge jamais, c’est quelque chose qui rassure, mais ça peut disparaître et, tout d’un coup, ils redeviennent des enfants. Il y a aussi dans certains cas des problèmes d’héritage quand un des parents se remarie et a d’autres enfants…

Est-ce que le droit évolue au même rythme que la société ?

Non, la société évolue plus vite et le droit finit par entériner une situation de mœurs qui a évolué. C’est le cas pour la garde partagée et pour le mariage pour tous où c’était intenable, ces différences de situation pour les couples homosexuels. Les juristes sont très conservateurs, tout comme le Parlement. C’est bien d’attendre qu’il y ait un vrai besoin de légiférer, mais on attend un peu trop longtemps, il faudrait aller plus vite. La loi a très souvent 5 ou 10 ans de retard, mais ça dépend des politiques, du gouvernement, et en France, on est très conservateurs, plus qu’au Québec.

Qu’est-ce que vous diriez aux couples aujourd’hui pour que leur divorce se passe bien ?

On est toujours responsable de 100 % de la moitié du problème, sauf en cas de violence. Il faut s’interroger, tout le monde a ses zones d’ombre. Un lien, ça se fait à deux et ça se défait à deux.