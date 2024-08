De plus en plus de personnes trans et non binaires deviennent parents après avoir commencé leur transition. C’est le cas de Shine Kolia, qui s’identifiait déjà comme un homme lorsqu’il a porté sa fille. Et de Vee Langlois, qui a obtenu ses papiers comme personne non binaire avant la naissance de ses trois enfants. On explore la question alors que les enjeux de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre sont à l’honneur de Fierté Montréal.

Entre 25 % et 50 % des personnes trans ou non binaires sont parents, selon les National Institutes of Health des États-Unis. Mais combien parmi elles accèdent à la parentalité pendant ou après leur transition ? « On n’a aucun chiffre précis là-dessus, mais on observe un engouement grandissant du milieu de la périnatalité qui veut se former pour mieux composer avec cette clientèle, ce qui démontre une plus grande demande », explique Emdé Dussault, de la Coalition des familles LGBTQ+.

Shine Kolia et sa conjointe ont fait appel à un donneur pour féconder ses ovules. Originaire de la Côte d’Ivoire, il a attendu d’obtenir sa résidence permanente canadienne pour commencer sa transition légale à la fin de 2022, un an avant l’accouchement de sa fille. « Donc, sur son acte de naissance, il y a la mention père », illustre Shine.

Il a également reporté le début de son traitement hormonal. « Je ne suis pas encore hormoné, car je voulais porter ma fille et commencer ensuite », explique-t-il.

Vee Langlois a entrepris sa transition sociale (identité de genre, prénom, pronoms, etc.) en 2011. En concertation avec sa partenaire, il a été choisi que Vee porterait leur premier enfant né en 2014. « Je n’ai pas fait de changement médical sur mon corps, précise Vee. Comme il me permettait de porter des enfants et que je n’avais pas de malaise à l’idée de vivre une grossesse, j’ai porté deux des trois. »

Les deux autres sont nés en 2016 et 2020. Les grossesses de Vee ont été des expériences positives, mais le processus n’aurait pas les mêmes implications aujourd’hui.

Comme la grossesse m’associait à une identification plus féminine, lorsque mon ventre commençait à paraître, on me mégenrait constamment. Aujourd’hui, je ne sais pas à quel point je serais à l’aise de recommencer. Vee Langlois, parent non binaire

Shine affirme en entrevue que ses traits physiques tendent encore vers le féminin. Ainsi, quand il promène son bébé dans les lieux publics, des inconnus l’arrêtent souvent pour lui dire : « Il est beau votre bébé, madame. » Il ne s’en formalise pas. « Je souris, car je n’ai pas l’énergie pour expliquer à une personne que je ne reverrai sûrement jamais que je suis un monsieur. »

Cependant, le personnel de la clinique qui a fait son suivi de grossesse et le personnel du CHU Sherbrooke ont été avisés rapidement de sa réalité. « Le CHU a trouvé des personnes qui seraient plus ouvertes à s’adresser à un homme en salle de travail. Je n’ai pas eu de problèmes. »

Fertilité à protéger

La Coalition des familles LGBTQ+ donne de plus en plus de formations aux – futurs et actuels – docteurs, infirmières et sages-femmes sur les enjeux de la périnatalité trans.

L’organisation offre aussi des ateliers aux jeunes trans et non binaires sur ces questions.

C’est un grand sujet à 16 ans, quand tu es mal dans ton corps et que tu ressens une urgence de transitionner. En général, la fertilité n’est pas le sujet le plus pressant à cet âge. Emdé Dussault, de la Coalition des familles LGBTQ+

Fait à noter : la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) rembourse la réservation de la fertilité pour les personnes trans et non binaires qui transitent avant 25 ans et qui veulent préserver leurs ovules ou leurs spermatozoïdes.

La Coalition souhaite également faire évoluer les mentalités dans les écoles, les milieux de garde et les maisons des jeunes. « On donne des formations pour démystifier les réalités des familles LGBTQ+, pour utiliser le bon vocabulaire ou présenter des histoires aux enfants avec des familles issues de la diversité sans que l’histoire soit là-dessus. »

Ces démarches permettent une meilleure adaptation des personnes intervenantes, comme celle démontrée par l’employée de la halte-garderie que fréquente la fille de Shine. « Le premier jour, la personne a dit à ma fille “Dis bye à maman.” Quand je suis revenu la récupérer, j’ai avisé la gardienne que c’était papa. Le lendemain, elle s’était adaptée. »

Les formalités administratives des CPE et autres institutions sont encore très binaires. Sur papier, il est – presque – toujours inscrit père ou mère. « On doit constamment s’exposer, estime Vee Langlois. J’ai l’impression de toujours me battre pour exister de façon authentique. »

Et dans les écoles ? « Mon fils n’entend parler que de filles et de garçons, alors il revient de l’école en me disant que je mens », raconte Emdé Dussault, qui s’identifie non binaire. « C’est terrible. »

Que dire aux enfants ?

Shine Kolia prévoit expliquer à sa fille les nuances de la diversité.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Shine Kolia

Elle doit savoir que tout le monde n’est pas comme son papa. Il vaut mieux que l’enfant apprenne la vérité de moi. Shine Kolia, père trans

Il veut aussi la préparer aux paroles désobligeantes de certains adultes… et d’autres enfants. « Les enfants sont les ambassadeurs de leurs parents à l’extérieur de la maison. Quand ils tiennent certains propos, c’est parce qu’ils les ont entendus chez eux. »

Les enfants de Vee Langlois ont grandi dans une famille où brille la liberté de choisir qui on est. « On ne leur a jamais imposé un genre ; on les laisse choisir et ils savent que ça peut changer. Ça fait donc partie de leurs habitudes, mais ils absorbent aussi ce qu’ils voient en société. Ils nous posent des questions, et on en parle beaucoup. »

Vee et sa partenaire utilisent le terme « maman » à la maison, mais préfèrent le terme « parent » à l’extérieur. Les deux tentent autant que possible de donner des outils aux enfants pour qu’ils sachent comment répondre aux personnes qui les mégenrent. « On leur donne un petit bagage de réponses en respectant leurs limites. L’objectif est de trouver l’équilibre entre la protection des enfants et la compréhension de ce que nous vivons. On veut être des modèles d’affirmation et de fierté. »