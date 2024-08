En août, La Presse vous présente des portraits de personnes qui, à leur façon, font le bien autour d’elles. Aujourd’hui : Armand Lupien, 18 ans, qui a traversé le Canada à vélo pour soutenir la recherche sur la fibromyalgie.

Ça y est ! Après avoir pédalé plus de 7500 kilomètres, Armand Lupien est arrivé à Victoria, en Colombie-Britannique, ce week-end. Il a relevé le défi qu’il s’était lancé : traverser le Canada à vélo.

Parti le 28 mai dernier de Saint John’s, capitale de Terre-Neuve-et-Labrador, le cycliste amateur de 18 ans a mis à peine plus de deux mois pour parcourir le pays d’un océan à l’autre.

L’idée de ce défi a germé dans la tête du jeune résidant de Blainville il y a deux ans. « Je fais beaucoup de vélo. Je voulais faire quelque chose de grand, voir du pays, partir à l’aventure. […] J’ai été inspiré par quelques cyclistes qui l’avaient fait et qui avaient documenté leur parcours », raconte-t-il en entrevue téléphonique quelques jours avant son arrivée dans la capitale britanno-colombienne.

PHOTO FOURNIE PAR ARMAND LUPIEN L’équipement transporté par Armand Lupien

PHOTO FOURNIE PAR ARMAND LUPIEN L’équipement rangé sur le vélo 1 /2



Il était alors à Canmore, en Alberta, avec un camarade de voyage rencontré sur la route. Le duo venait de vivre l’un des plus beaux moments de son périple : l’arrivée dans les Rocheuses. « Ça faisait 10 jours qu’on était dans les Prairies. C’est plat. Il y a des champs. C’est long. Soudainement, hier, on est entrés dans les montagnes. Les Rocheuses, c’est imposant, impressionnant. »

PHOTO FOURNIE PAR ARMAND LUPIEN Sur la route, dans les Rocheuses

Quelle distance parcourait-il chaque jour ? « Ça varie beaucoup. […] En moyenne, je fais plus de 100 km par jour. Autour de 140 km », répond-il, en spécifiant qu’il s’accorde parfois des journées de congé. Sa plus longue a été réalisée peu après l’entrevue : 400 km en une journée, de Kelowna à Abbotsford, en Colombie-Britannique. « C’était mon plus long trajet à vie », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Le défi sportif et la beauté des paysages sont loin d’être les seuls éléments qui ont nourri la motivation d’Armand Lupien au cours des dernières semaines. Il effectuait cette traversée surtout pour amasser des dons afin de soutenir la recherche sur la fibromyalgie, syndrome qui provoque des douleurs, de la fatigue et des troubles cognitifs.

Ma sœur a la fibromyalgie. […] C’est une cause qui me tient à cœur parce que, en ce moment, il n’y a aucun remède pour cette maladie. Armand Lupien

Tout au long du parcours, lorsqu’il vivait des moments plus difficiles, comme cette blessure au tendon d’Achille survenue le huitième jour, Armand Lupien avait une pensée pour sa grande sœur, qui souffre de douleurs chroniques et de troubles du sommeil depuis environ trois ans.

« Je me disais que ma souffrance maintenant n’était rien par rapport à ce qu’elle va être capable d’éviter à d’autres », philosophe-t-il. Les dons qu’il recueille seront remis au Réseau national d’action en matière d’encéphalomyélite myalgique et de fibromyalgie et contribueront à financer un projet de recherche dirigé par Alain Moreau, professeur à l’Université de Montréal. « Ce sera un pas de plus vers un traitement efficace ou peut-être même, préférablement, un remède », espère le jeune homme.

Les défis sportifs toujours en vogue

Armand Lupien n’est pas le seul à se tourner vers le sport pour sensibiliser des gens à une cause. « C’est une tendance très présente chez les organismes, surtout dans le milieu de la santé », constate Laetitia Shaigetz, présidente d’Épisode, firme d’experts-conseils en philanthropie.

La Marche pour l’alzheimer, Le 24h Tremblant, le Relais pour la vie ne sont que quelques exemples d’évènements où les participants s’engagent à amasser des dons pour une cause tout en faisant du sport.

Et ce genre d’activités-bénéfice plaît aux Québécois. La dernière étude sur les tendances philanthropiques d’Épisode révèle que 21 % de la population est attirée par ces défis sportifs caritatifs. « C’est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes. Quand on regarde le type de donateurs, ce sont les Z et les Y qui y participent beaucoup », ajoute Mme Shaigetz.

Différentes motivations

Quelles sont, en général, les motivations des participants ? Sylvain Lefèvre, professeur à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, remarque deux profils. « Il y a ceux qui rentrent parce que c’est d’abord un évènement sportif. Par exemple, des gens qui adorent faire des sorties à vélo entre amis et qui, tout d’un coup, décident de le faire pour une bonne cause », commence le professeur.

« Il y a ceux qui sont touchés par la cause, parce qu’ils ont des proches qui ont subi ou qui subissent une maladie, ou qu’eux-mêmes vivent la maladie. L’évènement philanthropique sportif est pour eux une manière parmi d’autres de s’engager », poursuit-il. Cette « démonstration de solidarité » leur permet de se sentir moins seuls face à cette épreuve.

Il y a une course infinie contre la maladie et il y a parfois un sentiment d’impuissance. […] Avoir une cause physique, qui a un début et une fin, procure le sentiment d’avoir fait un pas par rapport à cette course qui ne finit jamais – et qui ne finira jamais parfois. Sylvain Lefèvre, professeur à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM

Armand Lupien abonde dans le même sens. Il est bien conscient que son voyage à bicyclette ne guérira pas sa grande sœur. « Mais c’est motivant de savoir que chaque kilomètre, symboliquement, est une manière d’aider la cause », affirme-t-il.

Il espère recueillir 50 000 $ avec sa campagne de financement GoFundMe, qu’il poursuit pendant quelques semaines puisqu’il est arrivé plus tôt que prévu à destination. Son objectif est ambitieux, a-t-il réalisé en cours de route. Au moment de la publication de ce texte, il avait amassé près de 8000 $.

Consultez la page GoFundMe d’Armand Lupien