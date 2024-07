Le syndrome du personnage principal, un terme qui se répand à travers les réseaux sociaux, intéresse certains experts. Portrait d’une tendance.

Félix Rompré La Presse

Un danseur, aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux, s’installe devant les portes d’un train du métro de Montréal en costume gonflable pour filmer une vidéo de danse avec ses amis. La vidéo est un succès sur le réseau social TikTok, mais il se retrouve malgré lui associé au syndrome du personnage principal. De quoi s’agit-il ?

Le « main character syndrome », ou syndrome du personnage principal, n’est pas un syndrome clinique. Il s’agit d’une appellation utilisée notamment pour critiquer les créateurs de contenus au comportement souvent égocentrique sur les réseaux sociaux, où ils s’imaginent comme le personnage principal d’une version fictive de leur vie.

Le « syndrome » a suscité l’intérêt d’influenceurs et même de psychologues à travers le monde, et surtout aux États-Unis.

Âgé de 17 ans, le Montréalais Ali Elmouna, mieux connu sous le surnom d’Alibaba sur TikTok (3 millions d’abonnés), a goûté à cette critique lorsque sa vidéo de danse a été diffusée sur le site web américain Reddit, une plateforme de discussions et d’actualités sociales.

Dans la vidéo en question, Ali s’apprête à commencer une chorégraphie de « sturdy dance », un mélange de breakdance et de hip-hop. Portant un costume gonflable, il se fraye un chemin à travers les passants pressés qui sortent d’un train bondé. En quête de réactions d’usagers, il interrompt la marche d’un passant en exécutant un backflip et se lance dans une danse effrénée au milieu de la station.

Il est alors accusé par des utilisateurs de Reddit de ne pas se soucier des personnes qui l’entouraient. « Un idiot absolu qui bloque le chemin de tout le monde dans le métro », lit-on en anglais sur la page Reddit appelée « r/ImTheMainCharacter – The Center Of The World », qui compte 1,3 million de membres et qui répertorie des vidéos du même genre pour dénoncer les gens aux tendances égocentriques sur les réseaux sociaux.

« Les gens auront toujours un truc à dire, soutient le principal intéressé, Ali Elmouna. J’ai un chronomètre durant cette fameuse vidéo. J’avais un temps exact pour me déplacer pour laisser de l’espace devant la porte pour que les gens puissent rentrer », réplique-t-il.

Des psychologues interpellés

Le syndrome du personnage principal a piqué la curiosité de psychologues américains, dont celle du docteur Phil Reed, le premier à aborder le sujet dans le magazine américain Psychology Today en 2021.

Le « syndrome » partagerait des ressemblances avec le trouble de personnalité narcissique, écrit-il.

Selon ses analyses, le terme refléterait la tendance d’une personne qui se présente ou s’imagine comme étant le personnage principal d’une version fictive de sa propre vie.

D’autres théories émergent. Des gens auraient commencé à s’exposer ainsi sur les réseaux sociaux pour retrouver un contrôle sur leur vie après la pandémie, croit Laurence Grondin-Robillard, professeure associée en communication à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), qui fait référence aux propos de Sherry Turkle, psychologue et professeure au Massachusetts Institute of Technology. « Ça a bifurqué, mais les créateurs de contenu n’ont pas le choix de se vendre, puisque c’est eux, le produit », indique Mme Grondin-Robillard.

Raphael La Ferrara, créateur de contenu et magicien, s’est fait associer au phénomène par des utilisateurs de Reddit pour son attitude dans sa série de vidéos sur TikTok « Nobody cares what you do ».

Allongé au sol ou dans des discours improvisés, il se met en scène en public pour prouver qu’il ne faut pas se soucier de l’avis des autres. Il rejette le fait d’être associé au phénomène.

« Je ne suis pas narcissique. Mon intention est de montrer que tu peux passer de quelqu’un de timide à quelqu’un d’extraverti, que tu peux vivre la vie que tu veux vivre », assure en anglais le créateur de contenu de 19 ans suivi par 1,8 million de personnes sur TikTok.

Des personnes qui s’approprient les lieux publics, qui cherchent à provoquer ou à déranger les passants pour leur contenu ou tout simplement des gens impolis… la majorité des vidéos répertoriées par les membres de la page de Reddit ont été publiées par des créateurs de contenu populaires sur les réseaux sociaux.

Un des cas les plus connus est celui d’Antonia Freya Lydia, une influenceuse italienne mise sur la sellette sur Reddit pour avoir critiqué les passants qui marchaient devant sa vidéo lorsqu’elle prenait la pose dans le métro de Londres. « On ne reconnaît même pas la présence de l’autre dans la vie de tous les jours…, laisse tomber Laurence Grondin-Robillard. Ça devient un problème et il ne faudrait pas que ça devienne une norme. »