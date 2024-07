En 2021, Benoit-Félix Aubert a publié le trajet de sa course de vélo sur l’application Strava et reçu un commentaire d’Annie Toutiras, qui l’invitait à aller rouler avec elle. Ce fut le début d’une belle histoire d’amour. Cette application, qui a pour but d’enregistrer les activités sportives, peut être un terreau fertile pour les rencontres amoureuses.

Félix Rompré La Presse

Annie Toutiras et Benoit-Félix Aubert revenaient d’une course de vélo tout juste avant de s’entretenir avec La Presse. Les deux sportifs se sont abordés pour la première fois sur Strava, une application qui, d’emblée, ne se veut pas une application de rencontres.

Avant de le contacter, Annie Toutiras avait remarqué que le cycliste roulait en vélo dans les mêmes lieux qu’elle grâce à Strava. « La première rencontre a quasiment été un coup de foudre », se remémore la femme de 41 ans.

Leur rencontre reflète une tendance sur la plateforme sportive, soit l’idée qu’elle facilite les rencontres amoureuses. « Ce n’est pas très étudié comme sujet, mais on le voit de plus en plus », confirme Maude Lecompte, docteure en sexologie.

Ça repose sur l’idée que les gens cherchent des personnes qui partagent des intérêts similaires aux leurs. Maude Lecompte, docteure en sexologie

Pour le couple, l’application leur permet de croiser différents sportifs. « J’ai rencontré beaucoup de gens, pas juste des dates, avec Strava plus que grâce à d’autres façons, parce que tu vois le sérieux et le caractère de la personne », témoigne Annie Toutiras, fondatrice du club de course BougeBouge à Verdun.

Celle qui aime regarder les performances et les parcours de ses amis sur l’application va même jusqu’à observer des tensions entre les utilisateurs, puisqu’il est possible de savoir, par exemple, quelle personne court avec qui, à quel endroit et à quel moment. « Annie est très observatrice, elle fait des liens et elle a même déjà anticipé une séparation », indique Benoit-Félix Aubert, 43 ans.

« Ce n’est pas surprenant »

Pour la docteure en sexologie, il n’y a rien d’étonnant à la formation de ce couple. Le phénomène a été observé auparavant. « Comme ces applications sont destinées à des rencontres sociales en général, il n’est pas exclu que des couples se forment », explique celle qui a réalisé sa thèse de doctorat sur les applications de rencontres.

Les deux sportifs ont remarqué certains changements sur Strava qui laissent croire que l’application orienterait ses fonctionnalités pour miser sur les rencontres. « De la façon qu’ils la développent en ce moment, je pense que ça crée ça. Ils offrent plus de latitude avec les messages privés », décrit Annie Toutiras, qui utilise Strava depuis la première version en 2009. La fonctionnalité qui permet d’envoyer des messages privés est apparue avec la mise à jour de décembre 2023.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Annie Toutiras et Benoit-Félix Aubert

Ce n’est pas un cas isolé. D’autres applications ont connu une réorientation des fonctionnalités de leur plateforme, souligne Maude Lecompte. Par exemple, Facebook a ouvert un canal pour le commerce (Facebook Marketplace) et un canal pour les rencontres (Facebook Rencontres) en raison des interactions entre les utilisateurs du réseau social.

« Ils ont créé Facebook Marketplace et Facebook Rencontres parce que les utilisateurs se sont mis à faire des choses inattendues, souligne la docteure en sexologie. Il n’est pas dit que Strava n’ouvrira pas un canal pour des rencontres amoureuses à l’intérieur de sa plateforme. »

Un potentiel à double tranchant

« Ça a le potentiel d’être un réseau de rencontres, mais je ne pense pas que ça devrait l’être. Le but principal, c’est de partager tes sessions de sport, pas de faire semblant d’en faire pour rencontrer », maintient Benoit-Félix Aubert, qui craint que l’application s’écarte de son but premier.

Annie Toutiras rapporte qu’elle connaît une personne de son entourage qui a quitté Strava en raison de messages inappropriés qu’elle a reçus. « Elle recevait beaucoup de commentaires. Du genre ‟tu as grossi” ou ‟tu as une belle shape” », raconte-t-elle.

La localisation des parcours étant publique, Annie Toutiras estime qu’il est facile d’espionner quelqu’un avec l’application.

Le couple reste malgré tout convaincu qu’au fil du temps, les rencontres amoureuses vont se multiplier sur Strava. Aujourd’hui, Annie Toutiras et Benoit-Félix Aubert ont emménagé dans une maison à Saint-Lambert et gardent les captures d’écran de leurs premières communications sur l’application sportive en souvenir.

Benoit-Félix Aubert s’implique dans le club de course de son amoureuse et les deux font du sport « plus que jamais » depuis leur rencontre. « Depuis le jour J, on s’est parlé tous les jours, constate-t-il. On ne s’est pas quittés. »