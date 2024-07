Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier.

L’été, quand il fait beau, c’est immanquable : Konstantinos Glymenakis peint sur son balcon. Sa porte du 7436, rue Drolet est grande ouverte et tellement de tableaux remplissent les murs qu’on se demande s’il s’agit de sa maison ou d’un musée.

« Beaucoup de gens me demandent combien nous sommes de peintres », lance-t-il.

La réponse : juste lui.

Dans son triplex du quartier Villeray, il y a des dizaines de tableaux, voire des centaines, du rez-de-chaussée au sous-sol. « C’est partout ! », lance sa fille Maria.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Konstantinos Glymenakis et sa fille Maria

De son balcon, assis calmement devant son chevalet, Konstantinos Glymenakis aime accueillir les passants et les inviter à l’intérieur pour leur faire voir son œuvre. « Il peint toujours quand il le peut », souligne celle qui prend soin de lui.

Deuxième fils d’une famille d’origine grecque de huit enfants, Konstantinos Glymenakis est né dans l’île de Crête, en 1938. À l’âge de 12 ans, il a quitté son petit village pour la ville de Chania où il a poursuivi des études ecclésiastiques. À défaut de devenir prêtre, il a développé une passion par la peinture. « J’ai eu un professeur qui était un véritable artiste et qui m’a appris les bases. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Konstantinos Glymenakis a peint ce petit tableau sous nos yeux en quelques minutes.

Plus tard, M. Glymenakis a travaillé en mer sur des navires. « J’ai terminé mon service militaire juste après la Seconde Guerre mondiale et il fallait travailler pour manger. »

Un jour, alors qu’il voulait retourner en Grèce, on l’a plutôt débarqué au port de Vancouver. Le jeune Kosta a ensuite pris le train pour Montréal avec comme seul repère l’adresse de son cousin inscrite sur un bout de papier dans sa poche.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’été, Konstantinos Glymenakis peint dehors sur son balcon.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’hiver, Konstantinos Glymenakis peint plutôt devant sa fenêtre. 1 /2



M. Glymenakis a travaillé de 1968 à 1997 pour une entreprise de textile où il occupait un poste de gérant d’entrepôt. Comme travailleur et père de famille, il manquait de temps pour peindre. À la retraite, il a pu renouer à temps plein avec le dessin et la peinture, et encore davantage quand sa femme Eleftheria Panagidi s’est éteinte en 2013 après plus de 45 ans de mariage.

Konstantinos Glymenakis raconte qu’il a vendu sept toiles lors d’une exposition solo d’envergure, en 2007. Il fréquentait alors The Arts Club (Le Club des Arts), fondé en 1912, où il a aussi donné des cours. Il regrette par ailleurs que le lieu historique de la rue Sherbrooke – situé auparavant rue Victoria –, où il a aussi donné des cours, ne soit plus.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Ce tableau avec des anges planant sur le mont Royal était destiné à l’hôpital Royal Victoria.

Peindre en toute liberté

« Je fais à la fois de la peinture abstraite et de la peinture réaliste, précise M. Glymenakis. Mais la majorité de mes peintures proviennent de mon imagination. »

Au premier coup de pinceau, explique l’artiste, il ignore quel sera le résultat final. Sa démarche est instinctive et il affectionne les paysages, que ce soit ceux qui se profilent dans sa tête ou ceux du parc Jarry. « Les couleurs me disent où aller. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Pendant que M. Glymenakis peignait, des enfants d’une garderie voisine défilaient en rang le long de la rue Drolet.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Ses tableaux sont de tous les formats…

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE … et sa cave qui donne sur un garage déborde ! 1 /3





Comme quelqu’un qui tape à la machine à écrire, M. Glymenakis peint souvent de gauche à droite en partant du haut. Il ne multiplie pas les toiles pour les vendre, mais parce que c’est plus fort que lui. On lui demande : « Comment fais-tu pour peindre ceci ? » Il répond : « Je ne sais pas et je ne saurais expliquer. »

Comment se sent-il lorsqu’il est à l’œuvre ? « Heureux. Très heureux, répond-il. J’aime passer le temps en faisant quelque chose de mes mains. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Kostantinos Glymenakis a un visage apaisant.

Konstantinos Glymenakis, qui a eu 86 ans en mai, vit avec Maria, sa fille unique. « Nous sommes dans cette maison depuis plus de 40 ans », explique celle qui adore le quartier Villeray et qui prend aussi soin de son oncle qui est dans une résidence.

Si M. Glymenakis est bien connu des Villerois, il a aussi fait sensation sur TikTok. Mise en ligne l’an dernier, la vidéo de la créatrice de contenu Alysia James a été vue plus d’un demi-million de fois !

Consultez la vidéo de l’influenceuse Alysia James (en anglais)

Lors de notre visite, une femme est passée rencontrer M. Glymenakis à la sortie d’un cours de yoga. Ses camarades du studio Bhavana, situé tout près, lui ont dit qu’elle devait absolument faire la rencontre du peintre si ce dernier était dehors sur son balcon comme à son habitude.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Des passants comme Marianne Desrosiers s’arrêtent fréquemment pour voir les tableaux de M. Glymenakis.

« Je viens voir la légende », a lancé Marianne Desrosiers.

On ne saurait mieux dire.