Zzz… Zzz… Zzz… Ça bourdonne autour de vous – et autour de vous seulement. Vous avez toujours cette impression d’être la collation préférée des moustiques lorsque vous êtes à l’extérieur. Est-ce un mythe ? Est-ce vrai que certaines personnes attirent plus les moustiques que les autres ?

Un peu plus de 50 espèces de moustiques partagent l’été avec nous, au Québec. Et même si environ 30 % de ces variétés de moustiques souhaitent nous piquer, ils gâchent parfois nos apéros sur la terrasse, nos activités au parc ou nos sorties en plein air.

Certaines personnes semblent constamment prises dans un nuage de « maringouins », peu importe leurs mouvements et leurs déplacements. Mais est-ce vraiment le cas ?

« Ce n’est pas un mythe ! lance André-Philippe Drapeau Picard, agent de recherche à l’Insectarium de Montréal. Certaines personnes attirent davantage les moustiques… Et c’est aussi vrai de dire que certaines personnes sont plus chialeuses par rapport aux moustiques ! »

Premier facteur d’attraction ? Le CO 2 , ou dioxyde de carbone, que l’on dégage. C’est la trace parfaite pour les moustiques qui cherchent à nous piquer. Pourquoi nous piquent-ils, d’ailleurs ? « Les femelles ont besoin d’un repas sanguin pour maturer leurs œufs, explique Miarisoa Rindra Rakotoarinia, conseillère scientifique à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Elles se servent des protéines du sang humain. »

Ce ne sont que les femelles qui piquent, donc. Les mâles se nourrissent de nectar uniquement.

PHOTO NECHAEV-KON, GETTY IMAGES Seules les femelles piquent.

Chaleur et alimentation

La quantité de CO 2 dégagée par un être humain varie selon un ensemble de facteurs : ses gènes, son métabolisme, son microbiote cutané (les bactéries et les micro-organismes qui vivent sur notre peau), sa corpulence, son alimentation…

Tout cela influence la chaleur dégagée par une personne – et cette chaleur, les moustiques la détectent.

Mais attention, l’alimentation semble être un facteur minime : la science n’est pas claire sur ce point, pour le moment.

« Certaines émanations précises liées à certains aliments semblent intéresser davantage les moustiques, dit Denis Boudreau, étudiant au doctorat en sciences de la vie à l’Université de Moncton. Deux études seulement appuient le fait que la consommation de bière ou de bananes exerce un attrait pour les moustiques. D’autres aliments ont été testés, mais les résultats ne sont pas significatifs. »

Motifs et contrastes

Après avoir détecté notre chaleur, les moustiques se servent de repères visuels pour nous attaquer. À moins de 15 mètres, ils sont en mesure de « repérer leurs proies », souligne M. Boudreau. Leurs zones favorites ? La nuque, les poignets, les chevilles et toutes les autres parties du corps dégagées.

Les moustiques ont un petit coup de cœur pour les contrastes, par exemple les vêtements avec des motifs très contrastés.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles on recommande de porter des vêtements pâles si on veut éviter de se faire piquer », explique M. Boudreau.

C’est aussi utile pour éviter de dégager encore plus de chaleur, rappelle M. Drapeau Picard, de l’Insectarium de Montréal. « Les couleurs foncées absorbent plus les rayons du soleil, on aura tendance à avoir plus chaud et donc, à dégager plus de CO 2 », précise-t-il.

PHOTO GETTY IMAGES Les moustiques aiment la chaleur ; leur survie en dépend.

Changements climatiques

Il est difficile de prédire si l’été 2024 sera particulièrement propice aux moustiques : cela dépend de plusieurs paramètres, dont la quantité de précipitations.

On a toujours l’impression qu’on en a plus, d’une année à l’autre, mais cela dépend de l’hiver qu’on a, de la fonte de la neige et des précipitations au printemps et à l’été. C’est impossible à prévoir. Et au sein d’une même saison, cela varie. André-Philippe Drapeau Picard, agent de recherche à l’Insectarium de Montréal

Chose certaine, les moustiques aiment la chaleur ; leur survie en dépend. En ce sens, les changements climatiques pourraient les ravir. « Une hausse des températures donne des conditions propices à une plus grande prolifération, surtout s’il y a plus de pluies », spécifie Mme Rakotoarinia, de l’INSPQ.

Elle ajoute que certaines nouvelles espèces se pointent au Canada, dont les moustiques-tigres, une espèce invasive capable de transmettre certaines maladies exotiques comme la dengue et le virus du Nil. « Pour le moment, ce n’est pas un enjeu au Québec, mais c’est quelque chose que l’on surveille », dit la scientifique.