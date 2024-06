Ève Morissette ne marche pas, Marie-Christine Ricignuolo ne voit plus, et ensemble, elles forment un duo à toute épreuve dans l’émission Vacances entre filles. Le concept ? Faire découvrir les plus beaux lieux touristiques adaptés du Québec. Nous les avons rencontrées à la plage de Saint-Zotique, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Et ce jeudi frisquet, quelques employés s’activent sur la plage de Saint-Zotique, dans Vaudreuil-Soulanges. Le sable est propre, les pédalos sont sortis, le parcours aquatique Wibit flotte dans l’eau fraîche du fleuve Saint-Laurent : tout est prêt pour la grande ouverture de la saison, qui avait lieu le 15 juin.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La plage de Saint-Zotique

C’est là que nous donnons rendez-vous à Ève Morissette et Marie-Christine Ricignuolo, qui auront aujourd’hui une mission double : nous parler de l’émission télévisuelle qu’elles coaniment et – tant qu’à y être – tester les nouvelles installations de la plage de Saint-Zotique.

Vacances entre filles est diffusée depuis début juin sur la chaîne AMI-télé. Pendant sept épisodes de 30 minutes, Ève Morissette et Marie-Christine Ricignuolo explorent les destinations touristiques adaptées aux personnes en situation de handicap, du Centre-du-Québec à la Montérégie en passant par les Laurentides, la Capitale-Nationale, l’Estrie et Montréal.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

L’idée originale vient d’Ève Morissette. Née à 24 semaines, Ève a manqué d’oxygène au cerveau après sa naissance. Elle n’a jamais pu marcher, souffre d’une légère paralysie de la langue et elle manque de dextérité fine. Ça ne l’a jamais empêchée de voyager. « Je viens d’un milieu où on faisait beaucoup d’activités avec mes parents et mon frère aîné [l’humoriste, acteur et scénariste Louis Morissette] », dit-elle. Jeune adulte, elle se souvient d’avoir monté la colline de Montmartre, à Paris… à genoux. « En vieillissant, j’ai tendance à mieux choisir mes endroits », convient-elle dans un éclat de rire.

C’est pour mettre en lumière cette offre touristique qu’Ève a voulu faire cette émission. Avec Marie-Christine Ricignuolo, qui s’est jointe à l’aventure, elles ont fait mille et une activités : du vélo dans Victoriaville, une visite de la chute Montmorency, de l’équitation, une représentation théâtrale adaptée, l’exploration d’un vignoble, une nuit au Gîte Vita Bella, à Saint-Adolphe-d’Howard, seul hébergement 100 % adapté du Québec…

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Ève Morissette dans un fauteuil de plage qui permet l’accès à l’eau aux personnes à mobilité réduite.

L’offre touristique adaptée n’est pas énorme au Québec, mais Ève sent une volonté croissante de l’industrie dans les dernières années. « Il y a souvent un fardeau financier qui vient avec l’accessibilité, à tort ou à raison, souligne-t-elle. Est-ce qu’il y aurait place à de meilleurs incitatifs financiers ? »

L’accessibilité n’est pas un concept homogène. Pour Marie-Christine Ricignuolo, qui a perdu la vue il y a six ans à cause d’un glaucome congénital, elle rime avec un bon service à la clientèle, pour lui décrire les lieux et la guider. « Quand je rentre à l’hôtel, je ne la trouverai pas toute seule, la chambre 305 », résume-t-elle. Et pour Ève Morissette, l’accessibilité est affaire d’architecture. « Ne faites plus de marches, et ma vie va super bien aller ! » Autre différence : Marie-Christine est à l’aise dans les endroits restreints, qui lui permettent de se fixer des repères, tandis qu’Ève se sent plus à l’aise quand il y a de l’espace.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Marie-Christine Ricignuolo découvre un des parasols de la plage de Saint-Zotique.

Quand les choses ne sont pas tout à fait accessibles, ce sont les gens qui font la différence. « On a senti une ouverture incroyable et beaucoup de bienveillance, dit Marie-Christine. Ça, c’est une paye pour le cœur. » C’était ses premières escapades en solo, sans son fils, depuis sa cécité. Elle a toujours aimé voyager, et c’est toujours le cas aujourd’hui. « J’avais l’impression de voir les paysages qu’Ève me décrivait, dit-elle. Et voyager, ce n’est pas uniquement voir : c’est aussi ressentir. »

Visite à la plage

À la plage de Saint-Zotique, les personnes à mobilité réduite ont depuis cette année un terrain de jeu plutôt intéressant grâce à une subvention de Corona Canada de quelque 27 000 $. La pièce maîtresse : un long tapis bleu (Mobi-mat) qui traverse la plage, jusqu’à l’eau, pour permettre aux personnes en fauteuil d’y accéder. Un tapis rigide a également été installé sous un parasol palapa.

La plage de Saint-Zotique PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La plage de Saint-Zotique

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un long tapis bleu traverse la plage jusqu’à l’eau.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’employée Gabrielle Lauzon accompagne Ève près de l’eau. 1 /3





L’équipe s’est aussi récemment procuré un troisième fauteuil de plage et s’apprête à acquérir une embarcation adaptée (planche à pagaie ou kayak). « C’est vraiment l’accès à l’eau que je souhaite développer », indique la directrice de la plage, Isabelle Dalcourt. La plage de Saint-Zotique, dit-elle, recevait déjà une clientèle à mobilité réduite auparavant, et l’idée est simplement de bien la servir.

J’ai encore des choses à développer sur le site pour pouvoir dire qu’on est adaptées à la perfection, mais j’aimerais continuer dans cette direction. Isabelle Dalcourt, directrice de la plage de Saint-Zotique

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Isabelle Dalcourt et Ève Morissette sur un deuxième tapis d’accès installé près des embarcations

Ève Morissette et Marie-Christine Ricignuolo, en tout cas, s’y sont plu. « Ça fait chaud au cœur de voir qu’il y a ce souci d’inclure tout le monde », conclut Ève.

Vacances entre filles est diffusée les lundis à 20 h sur les ondes d’AMI-télé, jusqu’au 22 juillet.

Visitez le site d’AMI-télé pour visionner les épisodes de Vacances entre filles