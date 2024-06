Voici cinq suggestions de jeux de société à découvrir en famille, entre amis, en couple ou même en solo !

Flashback Lucy

Jeu narratif d’observation et de déduction. On incarne ici la jeune Lucy, qui découvre l’étrange histoire de sa famille grâce à ses pouvoirs de clairvoyance tactile. Le jeu se déploie grâce aux cartes que l’on récolte en faisant d’autres découvertes, le livret de règles se voulant aussi une bande dessinée interactive. Plusieurs trouvailles rendent le jeu très original, quelques surprises se révèlent au fil des quatre épisodes qui durent un peu plus de 30 minutes chacun. « C’est intrigant, on a hâte de découvrir la suite, assure notre testeur ado. Mais on ne peut pas faire plus que quatre parties, à moins de rejouer avec d’autres joueurs en tenant le rôle de maître de jeu. » Heureusement, on peut aussi jouer à Flashback : Zombie Kidz, premier titre de la série qui a remporté l’As d’Or 2023 dans la catégorie Enfant. D’autres titres devraient suivre sous peu.

Pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 30 minutes par épisode. Prix : 30 $.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Littoral

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Littoral est un jeu qui résiste à l’eau et au vent.

Difficile de trouver plus estival qu’un jeu qui résiste à l’eau, au vent et au sable de la plage. C’est le cas de Littoral, un petit jeu édité par l’entreprise québécoise Randolph. Ici, les joueurs doivent amasser des jetons de bois pigés à même un mini sac de plage. Les jetons portent des symboles sur chacune de leurs faces : coquillage, crabe, bécasseau… Chacun de ces symboles déclenche un effet différent. Il faut donc choisir avec soin la face qui nous convient pour terminer la partie avec la plus grosse récolte de jetons. Et ainsi l’emporter. Un jeu simplissime à maîtriser, qui ne nécessite aucun calcul ni papier. Un titre à glisser dans vos valises pour la plage, le camping et autres pique-niques sur l’herbe.

Pour 1 à 5 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 20 minutes. Prix : 35 $.

Stéphanie Morin, La Presse

Méchant dilemme

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le jeu Méchant dilemme provoque le rire, mais aussi la réflexion.

Jeu d’ambiance qui exploite une mécanique semblable à celle de l’Osti d’jeu – il est d’ailleurs approuvé par les créateurs du fameux jeu québécois inspiré de Cards Against Humanity. Toutefois, il s’agit ici de placer un joueur devant un dilemme, la carte « Cool » étant choisie par son voisin de gauche et la carte « Poche » par son voisin de droite. Tout le monde doit ensuite deviner si le joueur va accepter ou refuser le dilemme ; les joueurs qui visent juste marquent un point. Les cartes sont toujours loufoques et souvent grivoises, ce qui provoque quelques fous rires, mais aussi quelques réflexions. Notre testeur expert a toutefois souligné avec justesse que les combinaisons sont jouées à tous les tours par les mêmes joueurs, ce qui avantage ceux qui connaissent le mieux celui à qui est soumis le dilemme. On aurait avantage à changer les rôles pour diversifier les résultats, une variante très facile à mettre en place.

Pour 2 à 10 joueurs de 16 ans et plus. Durée : 20 minutes. Prix : 30 $.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Faraway

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Faraway est un jeu de cartes qui oblige le joueur à penser à rebours.

Explorer des contrées lointaines pour y ramasser des ressources précieuses. Accomplir des missions pour aider les populations rencontrées. Visiter des sanctuaires aux trésors insoupçonnés. Tout cela est possible avec le petit, mais ô combien malin, jeu de cartes Faraway. La grande particularité de ce titre est de forcer les joueurs à penser à rebours. Pour accomplir une mission, les conditions doivent être remplies a posteriori… Il faut ainsi prendre des risques sans savoir quelle carte nous attend, car le hasard vient souvent jouer les trouble-fêtes. Une mécanique de jeu diaboliquement intelligente qui assure des parties très enlevantes. À essayer impérativement.

Pour 2 à 6 joueurs de 10 ans et plus. Durée : 25 minutes. Prix : 30 $.

Stéphanie Morin, La Presse

Le choix du pro : Footprints

IMAGE FOURNIE PAR MATAGOT Footprints est le plus récent coup de cœur du comédien Mathieu Gosselin, qui anime aussi la chaîne YouTube Le Bureau du Loisir.

Le comédien Mathieu Gosselin est un joueur avide depuis sa tendre enfance. D’abord les échecs avec sa mère, Donjons et Dragons à l’adolescence, Warhammer et autres jeux de figurines à l’âge adulte… Il est revenu depuis à toutes les formes de jeux de société. L’interprète de l’improbable policier Puff dans la série C’est comme ça que je t’aime a depuis janvier 2023 décidé de faire partager sa passion pour le jeu en lançant la chaîne YouTube Le Bureau du Loisir avec son ami David Ospina.

Son plus récent coup de cœur est Footprints, « un jeu de course préhistorique d’optimisation de ressources », selon la description de Mathieu Gosselin, qui avoue beaucoup aimer la préhistoire et le paléolithique. « On doit amener son clan vers la terre promise pour éviter le déluge, nous résume-t-il. À chaque tour, tu as le choix d’avancer sur un nouveau territoire ou tu peux améliorer tes compétences pour mieux avancer. C’est comme une espèce de casse-tête d’efficacité où tu dois aussi récolter des ressources pour améliorer les compétences du clan. » Le jeu est d’autant plus agréable qu’on peut y jouer en mode solo, mais aussi jusqu’à six joueurs. Il est aussi accessible à tous types de joueurs : « Une fois que tu as compris ce que tu peux faire avec les actions, c’est simplissime, soutient Mathieu Gosselin. Les joueurs experts et intermédiaires vont mieux saisir comment optimiser leur puzzle, mais les débutants vont aussi y trouver leur compte. »

Consultez la chaîne Le Bureau du Loisir

Pour 1 à 6 joueurs de 10 ans et plus. Durée : de 30 à 60 minutes. Prix : 60 $.

Pierre-Marc Durivage, La Presse