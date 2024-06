La dernière cloche de l’année scolaire 2023-2024 a retenti dans les écoles du Québec. Pour les élèves de 6e année, c’est un chapitre qui se ferme. Que retiennent-ils de leur passage au primaire ? Comment envisagent-ils leur entrée au secondaire ? Points de vue de cinq jeunes de l’école Saint-Clément, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Julien Labonté

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Julien Labonté

« Je me sens bien, mais aussi stressé, parce que je sais qu’après le primaire, la plupart des gens qui sont dans ma classe, je ne vais jamais les revoir. Ça ne va pas être la même chose, le secondaire. Tu ne restes pas juste dans une classe. »

Le mot qui te vient en tête lorsque tu penses au secondaire : « Fitness, parce que tu dois te promener tout le temps, de classe en classe. J’espère que je n’aurai pas trop mal aux jambes. »

Xavier Lemieux

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Xavier Lemieux

« L’idée de perdre mes amis me fait peur. Mais sinon, je me sens quand même bien, parce que le secondaire, ça va être nouveau pour moi et ça va m’apprendre beaucoup de choses. [Au primaire], j’ai bien aimé une prof en particulier, parce qu’elle était vraiment dynamique. Elle s’appelle Caroline. C’était ma prof de 4e année. […] Elle faisait de bons projets. »

Le mot qui te vient en tête lorsque tu penses au secondaire : « Nouveau. »

Milan Pennors

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Milan Pennors

« J’ai beaucoup aimé les cours d’éducation physique, parce que c’était tout le temps des sports différents. Ça me permettait d’en découvrir. [Le secondaire], ça va être l’occasion pour moi de pratiquer mon sport, le soccer, à fond. Mais j’ai peur à l’idée de perdre certains de mes amis. »

Le mot qui te vient en tête lorsque tu penses au secondaire : « Cadenas. Ça me stresse vraiment de ne pas être capable de l’ouvrir. »

Yanka Bélisle

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Yanka Bélisle

« J’ai aimé les rentrées scolaires […] et nos sorties. L’année dernière, on est allés faire une croisière. Il y avait un DJ. C’était vraiment cool. Présentement, je suis un peu stressée, parce que le secondaire, c’est un nouvel environnement. Tout le monde est plus grand que toi. Il y a même des gens de 16 ans qui ont presque fini l’école. Ça me fait un peu peur, parce que je ne serai pas nécessairement avec mes amis. Mais j’ai quand même hâte, parce que je vais me faire de nouveaux amis. »

Le mot qui te vient en tête lorsque tu penses au secondaire : « La liberté et l’autonomie »

Alya Mauris

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Alya Mauris

« Ce qui m’a marquée au primaire, c’est mon évolution dans tout. Les matières, mais aussi physiquement, mentalement. Quand je pense au secondaire, je suis stressée, dans un sens, parce que je ne serai plus avec les gens avec qui je suis depuis vraiment longtemps. Mais je suis quand même un peu excitée d’aller au secondaire, parce que ça reste que c’est quelque chose de vraiment spécial. »

Le mot qui te vient en tête lorsque tu penses au secondaire : « Autonomie, parce qu’on nous parle que de ça lorsqu’on nous parle du secondaire. »