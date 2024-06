Qu’il soit un randonneur, un grand voyageur ou un campeur passionné, voici quelques idées de cadeaux pour celui qui a le plein air tatoué sur le cœur.

Grandeur nature

Des points de vue à couper le souffle, des centaines de kilomètres de sentiers, la possibilité de faire une multitude d’activités. Offrir à son père une carte annuelle de la SEPAQ, c’est lui donner accès à certains des plus beaux territoires de la province. Qu’il les visite pour observer la faune et la flore d’ici ou pour mettre ses capacités sportives au défi, les 24 parcs nationaux ont tout pour être ses terrains de jeu préférés tout au long de l’année.

Carte annuelle de la SEPAQ : 88,50 $

Consultez le site de la SEPAQ

Col et style

PHOTO FOURNIE PAR LACHASSE Col multifonction, de Lachasse

Votre père compte parmi les sportifs qui ont adopté le col multifonction ? Offrez-lui l’un des jolis modèles colorés de l’entreprise saguenéenne Lachasse. Cet accessoire quatre saisons, qui se porte de plus de dix façons, le protégera du soleil en été et le tiendra au chaud en hiver. Le tout avec style.

Col multifonction Lachasse : 19,95 $

Consultez le site de Lachasse

Place au repos

PHOTO FOURNIE PAR TREE HUG CLUB Hamac, de Tree Hug Club

Même le plus grand des aventuriers a parfois besoin de se reposer. Avec son sac de transport pratique, ce hamac conçu par l’entreprise de Québec Tree Hug Club se transporte et s’installe facilement partout : au chalet, au camping et, pourquoi pas, en randonnée. Gageons que vous aussi aurez envie de vous y prélasser. Ça tombe bien. Il supporte le poids de deux adultes.

Hamac, Tree Hug Club : 99,99 $

Consultez le site de Tree Hug Club

Chaud devant

PHOTO FOURNIE PAR PETIT MONTAGNARD Chemise en polar, de Petit Montagnard

Pour les matins frisquets ou pour prolonger les soirées autour du feu de camp, rien de mieux qu’une chemise en polar pour se tenir au chaud. On aime beaucoup les modèles de Petit Montagnard pour leurs motifs colorés, mais surtout pour leur confort. Puisque des tailles pour enfants sont également offertes, il est possible de surprendre papa en habillant fiston ou fillette comme lui. C’est mignon, non ?

Chemise en polar, Golden Hour, Petit Montagnard : 121,99 $

Consultez le site de Petit Montagnard

Carte mémoire

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’AUX QUATRE POINTS CARDINAUX Carte à gratter, de Craenen

Si votre père aime partir à l’aventure autour du globe, aidez-le à se souvenir de toutes les destinations qu’il a visitées grâce à une carte du monde à gratter. Sur l’internet, on en trouve de nombreux modèles. Pour un achat local, pensez à vous arrêter dans une boutique spécialisée, comme Aux quatre points cardinaux, située à Montréal. On y propose notamment cette carte du distributeur de produits cartographiques Craenen qui, en plus d’être jolie, est en français.

Carte du monde à gratter, Craenen : 48,95 $. Aux quatre points cardinaux, 551 rue Ontario Est, Montréal. 514 843-8116.

Se tenir à flot

PHOTO FOURNIE PAR HOOKÉ Manteau de pluie, de Hooké

Impossible de garantir à l’homme que vous souhaitez gâter que le soleil sera de la partie à chacune de ses sorties en forêt. Or, ce manteau de pluie de la marque Hooké saura le protéger en cas d’intempéries. Avec sa « résistance accrue à l’eau », il permet à celui qui le porte de profiter de la nature beau temps, mauvais temps.

Manteau de pluie, Hooké : 225 $

Consultez le site de Hooké

Prêt à partir

PHOTO FOURNIE PAR LA COMPAGNIE ROBINSON Porte-passeport, de La Compagnie Robinson

Qui dit voyages et aventures dit bien souvent passeport. Fait à la main par La Compagnie Robinson, cet étui de cuir au tannage végétal lui permettra de conserver le sien à portée de main et en bon état. Deux pochettes pouvant accueillir quelques cartes complètent le design minimaliste de cet accessoire aussi beau que pratique.

Porte-passeport, La Compagnie Robinson : 120 $

Consultez le site de La Compagnie Robinson

Pour les coureurs

PHOTO FOURNIE PAR CIELE ATHLETICS Casquette FSTCap LE, de Ciele Athletics

Accessoires chouchous de bon nombre de coureurs, les casquettes Ciele font tourner les têtes autant qu’elles les protègent. L’entreprise propose un large éventail de modèles avec leurs propriétés techniques spécifiques. Pensée pour la course à pied, l’édition FSTCap LE assure, pour sa part, une ventilation accrue. Plusieurs couleurs disponibles.

FSTCap LE, Ciele Athletics : 75 $

Consultez le site de Ciele Athletics