Qu’il aime cuisiner ou bien manger, qu’il soit fan de romans, de sorties dans la nature ou de rénovations faites maison, voici des suggestions de cadeaux pour faire plaisir à papa à l'approche de la fête des Pères, le dimanche 16 juin.

Votre père aime flâner à la librairie et passer ses temps libres le nez dans les livres ? Voici six suggestions d’ouvrages sortis récemment pour celui qui apprécie le plaisir des mots.

Pour le papa cuisinier

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE RICARDO Machine à boissons glacées, Ricardo, 54,99 $

Les hommes prennent de plus en plus le contrôle de la cuisine… et on s’en réjouit ! Cette année, au lieu de la traditionnelle cravate, pourquoi ne pas lui offrir un chouette article de cuisine ? Huit idées cadeaux pour papa aux fourneaux.

