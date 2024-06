Pour gâter le papa bricoleur, quelques idées originales de notre collaboratrice Stéphanie Lévesque, entrepreneure, et de Michael Schwartz, fondateur des ateliers d’apprentissage Les Affûtés

Pour le papa débutant

Séance de formation

À tout seigneur tout honneur, Michael Schwartz propose d’offrir une séance de formation au papa bricoleur qui en est à ses premières armes. « Notre cours de bricolage 101 permet aux gens d’avoir une pratique du bricolage sécuritaire pour ensuite trouver des outils, les emprunter, les louer ou les acheter, explique le fondateur des Affûtés. Après, on voit qu’ils prennent goût à en faire plus par eux-mêmes et ils se sentent plus en confiance. » Stéphanie Lévesque offre aussi des séances de formation pour débutants, qu’il s’agisse de tirer des joints de plâtre, installer de la céramique ou peinturer comme un pro.

Crayons Pica Dry

Pour bien prendre les mesures ou écrire des informations utiles, ces outils sont indispensables. « Ces crayons font parler d’eux depuis un bout de temps, ils ont une mine très grasse qui permet d’écrire même s’il y a de la poussière, sur de la céramique lustrée ou même si c’est légèrement mouillé, dit Stéphanie Lévesque. Tu peux aussi écrire sur des matériaux foncés parce que tu as des mines de remplacement rouge ou jaune, c’est parfait pour écrire sur du vinyle foncé, par exemple. »

Pour le papa aguerri

Pistolet à calfeutrage

Comparativement à des pistolets bon marché, les pistolets plus haut de gamme offrent une puissance d’extrusion fortement démultipliée. « Quand tu travailles par exemple avec un mastic extérieur, la matière est très dense, donc ça prend un pistolet avec lequel tu ne seras pas obligé de forcer, soutient Stéphanie Lévesque. Mais la majorité des gens vont en acheter un à 5 $ et vont se retrouver à défoncer la base des tubes chaque fois ! Mais si tu payes davantage, tu en as qui sont beaucoup plus efficaces. »

Ensemble d’embouts de perceuse

« On offre souvent des perceuses, mais on n’a bien souvent pas l’embout pour travailler et les gens se retrouvent souvent en train de forcer, explique Michael Schwartz. Quand on a les bons embouts, ça transforme complètement l’expérience, même quand on a des perceuses plus puissantes. L’embout est souvent plus important que la machine. En plus, ce n’est pas très onéreux, on trouve de bons ensembles d’embouts pour moins de 100 $. »

Pour le papa expert

Marteau professionnel en alliage léger

« Ce marteau-là est ultraléger, mais le composé de l’outil fait en sorte qu’il a la puissance de frappe d’un marteau de 20, de 25 ou de 30 onces, dit Stéphanie Lévesque. Ce qui est aussi super intéressant, c’est que tu peux changer la tête de frappe ; si tu travailles dans la finition, tu peux avoir quelque chose qui est lisse, si tu travailles dans la démolition, tu peux avoir certaines têtes avec des pics. C’est comme le Saint-Graal du marteau, on va dire ça de même ! »

Outils manuels d’ébénisterie

« Souvent, des bricoleurs plus avancés ont le goût de revenir vers quelque chose de plus traditionnel, soutient Michael Schwartz. Rabots manuels, ciseaux à bois, gouges ou scies japonaises font partie de ces objets où on va retrouver l’essence du travail à la main. C’est toujours plus efficace avec des outils modernes, mais à un moment donné, on apprécie aussi l’élégance, l’esthétique, et le défi de travailler avec des outils manuels. »

