L’Organisation des Nations unies a décidé : à compter de cette année, le 11 juin devient officiellement la Journée internationale du jeu.

En effet, le 25 mars dernier, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une proposition pour officialiser la création d’une Journée internationale du jeu qui sera célébrée chaque année. Cette Journée s’inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant.

Par ce geste, l’ONU reconnaît notamment que le jeu permet d’acquérir « des compétences psychosociales essentielles […], qu’il a des effets positifs sur la promotion de la tolérance et de la résilience et qu’il facilite l’inclusion sociale, la prévention des conflits et la consolidation de la paix ». L’ONU reconnaît de plus que « les activités ludiques et récréatives sont essentielles à la santé et au bien-être des enfants ».

Pour l’occasion, l’entreprise AblBlaLab propose un 5 à 7 ludique avec animation au Pub Randolph de Rosemont. Au programme : jeux coopératifs, échanges et réflexions. L’activité est ouverte à tous. Réservation nécessaire.

