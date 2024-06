(Zagreb) Elle compte des centaines de milliers de vues à chaque vidéo, des abonnés en pagaille, et espère bien que tout ça l’enverra siéger au Parlement européen : passionnée de mode et d’institutions européennes, Nina Skocak, 26 ans, est l’un des nouveaux visages de la politique croate.

Mina PEJAKOVIC avec Lajla VESELICA Agence France-Presse

Cette candidature, « c’est un test pour voir si c’est possible. Personne ne l’a jamais fait », explique-t-elle.

Diplômée en journalisme et en sciences politiques, la jeune femme qui s’est spécialisée en politique européenne, a commencé sa carrière à Bruxelles en 2022, comme stagiaire au Parlement européen. À 26 ans, elle travaille désormais pour le programme de recherche Horizon Europe.

Et à des centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux, où elle publie des vidéos, jeux-questionnaires et entrevues – le tout habillée comme dans un magazine des années 1940.

C’est sur TikTok qu’elle a annoncé sa candidature – et c’est grâce à ses abonnés qu’elle est parvenue à réunir les 5000 signatures nécessaires pour créer sa liste : « The Gen Z list ».

Uniquement composé de candidats de 19 à 30 ans, son programme se concentre sur la participation des jeunes en politique, la sécurité en ligne, le développement durable et les droits des femmes.

Déterminée à montrer que les jeunes, en particulier les jeunes femmes, ont leur place en politique, la liste veut empêcher le virage à l’extrême droite de la politique croate. Notamment en préconisant d’abaisser l’âge légal du vote à 16 ans et de mettre en place des quotas de jeunes dans les listes.

« Nous n’avons pas fait campagne de façon traditionnelle avec des stands, etc. », explique Nina Skocak. « À la place, nous sommes allés dans des cafés et des bars, pour y récolter des signatures. Les gens venaient boire un verre, et on repartait avec une signature ».

Au total, 8500 personnes ont signé – un succès. Elle a déposé les signatures, béret fuchsia, jupe crayon et salomé à talon – dans des boîtes roses. La photo sur Instagram seulement a récolté plus de 10 000 mentions j’aime.

« Les jeunes aujourd’hui préfèrent ça aux structures partisanes plus traditionnelles », pense la candidate. « Alors on doit imaginer de nouvelles plateformes, de nouvelles façons de les mobiliser ».

Pour sa campagne, la jeune femme a surtout utilisé TikTok pour s’adresser à ses plus de 200 000 abonnés, leur proposant régulièrement des jeux-questionnaires. On peut aussi la croiser, distribuant des tracts sur des marchés aux puces, ou se lançant dans des débats dans des bars. Partout où sont les jeunes.

De telles initiatives « existent ailleurs », rappelle Marijana Grbeša, professeure de Science politique à l’université de Zagreb. « Et elles vont se multiplier, parce que ce qu’on entend le plus des jeunes c’est : “Nous ne voulons pas que vous parliez de nous, nous voulons que vous nous parliez”. »

« L’impression selon laquelle les jeunes ne s’intéressent pas à la politique n’est que partiellement vraie », ajoute telle. « Ils ne s’intéressent pas à la politique dont leur parlent les hommes politiques en place ».

Fatigue électorale

Pour Nina Skocak, il ne s’agit pas seulement de faire campagne, il s’agit aussi d’éduquer. Avec ses vidéos, elle essaye d’expliquer le processus électoral européen, et veut offrir à ses abonnés les outils pour comprendre les institutions.

À chaque publication, des milliers de mentions j’aime et de commentaires, la remerciant pour ses contenus. Certains jurant que, grâce à elle, ils iront voter.

« Nina Skocak parle le langage des jeunes. C’est un énorme avantage », souligne Mme Grbeša. « C’est une personne qui est douée en communication, et qui essaye de mobiliser les jeunes. Ce sera très intéressant de voir jusqu’où elle peut atteindre les gens » grâce à ses réseaux, « et de voir quel impact cela aura ».

Rien d’évident : les jeunes Croates sont parmi les Européens les moins éduqués aux institutions européennes –– 71 % d’entre eux affirment ne rien y connaître ou très peu - contre 55 % dans le reste de l’UE, selon l’Eurobaromètre 2021 publié par le Parlement européen.

Pourtant, ça les intéresse, Nina Skocak en est persuadée. Mais la jeunesse croate est lasse de la politique à l’ancienne.

« Les jeunes apportent des points de vue différents, et ça manque » au Parlement, argumente la jeune candidate.

Les Croates, qui participent à leurs quatrièmes élections européennes depuis l’adhésion du pays à l’UE en 2013, éliront dimanche leurs 12 députés européens.

Mais après des élections législatives en avril, et à quelques semaines d’une élection présidentielle, la fatigue électorale guette. « Peut-être que seules 100 personnes viendront voter. Ou peut-être 100 000 », reconnaît Nina Skocak. Elle est pourtant convaincue qu’avec les réseaux sociaux, il peut suffire d’une étincelle pour mobiliser les foules.