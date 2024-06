Carl Honoré, journaliste canadien vivant à Londres, est un des pionniers du mouvement slow. Il est l’auteur du livre Éloge de la lenteur, paru en 2004 et best-seller mondial, vendu à des millions d’exemplaires. Vingt ans plus tard, il est animé plus que jamais par cet état d’esprit, la lenteur que nous devrions tous, selon lui, cultiver.

Qu’est-ce qui a changé depuis 20 ans quand on parle de la lenteur ?

Un des changements profonds, c’est le boom des réseaux sociaux qui n’existaient pas en 2004. L’iPhone est apparu vers 2007 et ça a complètement changé notre rapport au temps. Il y a eu aussi la crise financière de 2007-2008, qui a créé un grand manque d’égalité économique, et la pandémie qui a été un grand atelier sur la lenteur. Ce fut un cauchemar à plusieurs égards, mais les gens ont pris conscience de beaucoup de choses. On a fait ce qu’on fait rarement dans une société basée sur la vitesse : une réflexion sur la vie. Les gens ont pris du recul, ils se sont dit qu’avant la pandémie, ils vivaient en mode pilote automatique et ont eu envie de faire des changements profonds dans leur mode de vie. Au fond, c’est la même bataille. Le virus de la hâte existe toujours dans tous les domaines, mais quand je regarde de 2004 à 2024, je suis optimiste, car les plaques tectoniques ont bougé. Il existe aujourd’hui de nombreux mouvements pour la lenteur dans le monde entier.

Les priorités ont-elles évolué ?

Les priorités de la nouvelle génération sont différentes des miennes et j’ai 56 ans. Les jeunes souhaitent avoir du succès dans leur vie, mais ils ont envie de vivre plus lentement. Ils sont prêts à travailler, mais veulent plus de temps libre, et si les entreprises le leur refusent, ils ont d’autres options. Les jeunes défient le système et redéfinissent le succès dans la vie, soit d’avoir une vie équilibrée. On peut les critiquer, certains parlent de paresse, mais c’est aussi une bonne leçon et une bonne raison d’être optimiste. Quand les jeunes disent non à notre système actuel et veulent changer les règles du jeu, c’est positif.

La lenteur a-t-elle désormais bonne presse ?

Il y a 20 ans, la lenteur était mal vue, c’était un mot péjoratif, synonyme de paresse. Mais ce n’est plus le cas, on reconnaît ses bienfaits. La lenteur signifie la qualité, la volonté de bien faire les choses et d’en profiter davantage. Un exemple, l’auteur américain Carl Newport a publié un livre cette année qui a pour titre Slow Productivity. Ce qui aurait été impensable il y a cinq ans. Aujourd’hui, on se rend compte que dans un monde accro à la vitesse, la lenteur est un superpouvoir. Au travail, la lenteur nous permet d’être plus créatifs, de faire moins d’erreurs, d’être plus productifs et plus efficaces, d’avoir une meilleure communication. Une des caractéristiques de l’intelligence artificielle est la vitesse. La technologie est devenue hyper rapide, et comme être humain, on a perdu cette bataille de la vitesse avec les machines. On doit parier sur la lenteur, c’est notre avenir.

Les écrans participent-ils à notre rythme de vie effréné ?

Les jeunes se rendent compte que le cellulaire, c’est bien, c’est un outil indispensable, mais que ça nuit beaucoup à la connexion humaine. C’est pour ça qu’on voit apparaître de nouveaux rituels pour mettre des limites à cette folie des écrans. Dans les cafés de Londres, on voit le phénomène de l’empilage (stacking). Les jeunes déposent leurs cellulaires au centre de la table et ne peuvent plus l’utiliser le temps de la rencontre, et celui qui le prend doit payer l’addition de tout le monde ! C’est une manière de dire qu’on vit ce moment ensemble, alors pourquoi le gâcher avec nos cellulaires ? C’est un rituel créé par des jeunes qui ont grandi avec les écrans et qui sont arrivés à la limite de la vitesse, de la technologie.

N’est-ce pas l’apanage des riches de vouloir ralentir ? Peut-on tous se le permettre ?

Tout est plus facile dans la vie quand on est riche, disons-le, mais ça ne veut pas dire qu’il est impossible de ralentir quand on n’est pas riche. C’est plus difficile, il y a beaucoup d’incertitude économique et beaucoup travaillent fort pour y arriver, mais ce problème va bien au-delà de la lenteur et de la vitesse. C’est un problème sociétal qu’il faut changer et c’est une lutte qu’il faut remporter pour que tout le monde ait accès à une vie humaine, avec dignité. De l’autre côté, on dit souvent qu’il est impossible de ralentir pour ceux qui ont de plus petits salaires. Mais quand on regarde le temps passé sur les réseaux sociaux, on s’aperçoit que ce ne sont pas juste les riches qui sont collés aux écrans ! Dès qu’on a 20 minutes de libres, qu’est-ce qu’on fait ? On plonge dans nos écrans ! On pourrait faire une marche, aller dans un parc ou avoir une discussion avec des amis, ça ne coûte rien, mais on fait de mauvais choix. C’est une dépendance, les écrans. Nous sommes tous des toxicomanes. C’est difficile de changer, mais ce n’est pas impossible.

Peut-on vivre lentement partout dans le monde ?

Oui. Tout le monde me demande comment je fais pour vivre lentement dans une ville comme Londres. La lenteur est un état d’esprit, une philosophie de vie, quelle que soit la ville où on habite. Même s’il est plus facile de ralentir en vivant à la campagne, on peut vivre lentement n’importe où.