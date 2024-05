Les Québécois sont les champions du monde de la vasectomie : environ 13 000 hommes se font stériliser chaque année. Mais selon les auteurs du livre Vasectomie, plusieurs préjugés persistent toujours autour de cette intervention médicale, d’où l’idée d’écrire cet ouvrage, drôle et instructif.

« Une vasectomie, c’est aussi court que de préparer un latté », écrivent les auteurs de Vasectomie, Laurence Atkins-Beaupré, Sébastien Hurteau, Étienne Marcoux et Maude Paquette. Ils estiment qu’il existe de nombreuses légendes urbaines autour de la vasectomie, comme le fait de perdre sa virilité, de ne plus pouvoir éjaculer ou de ressentir moins de plaisir pendant l’acte sexuel.

« Il n’y a absolument rien qui change physiquement, rien du tout », assure en entrevue Étienne Marcoux, coauteur du livre, lui-même vasectomisé et père de deux enfants. « La vasectomie est encore taboue. Il y a encore une crainte qu’on sent chez beaucoup d’hommes, alors que c’est une intervention médicale très simple, sans douleur, qui dure sept ou huit minutes sous anesthésie locale. On s’en remet en 24 heures, après avoir mis un peu de glace ou un sac de petits pois congelés sur les parties génitales », confie-t-il.

PHOTO LAURENCE LABAT, FOURNIE PAR QUÉBEC AMÉRIQUE Étienne Marcoux, coauteur du livre Vasectomie publié aux éditions Québec Amérique

« Ce livre est conçu pour bien informer sur la vasectomie, avec humour, avec légèreté. L’important, c’est d’en parler ouvertement, de pouvoir faire le bon choix, et de lancer la discussion sur le sujet. », indique Étienne Marcoux.

Une intervention efficace et rapide

Le Dr Michel Labrecque, professeur émérite et professeur de médecine à l’Université Laval, pratique la vasectomie depuis 1981 et a supervisé le contenu médical du livre Vasectomie. Il a été le premier médecin canadien à la pratiquer sans bistouri au Canada en 1992, et compte plus de 40 000 vasectomies en carrière. Il classe les patients en trois grandes catégories : « Il y a 10 % d’ultranerveux, 10 % pour qui la vasectomie est une promenade et 80 % qui se situent entre les deux, chez qui on sent une légère nervosité, un peu comme un rendez-vous chez le dentiste ! »

Il explique que les patients sont vite rassurés, car l’intervention est facile et efficace à 99,9 %.

C’est une intervention où il y a de très rares complications. Une fois l’anesthésie locale effectuée, on sort les canaux déférents (qui transportent les spermatozoïdes) pour les couper, puis le patient reprend sa vie normale dès le lendemain. La seule chose à ne pas faire, c’est du sport pendant une semaine. Le Dr Michel Labrecque, professeur émérite et professeur de médecine à l’Université Laval

Au Québec, la clientèle type des cliniques de vasectomie est composée d’hommes âgés de 35 à 40 ans qui ont en moyenne deux enfants. « Ma blonde a pris rendez-vous pour la fête des Pères il y a deux ans, je venais d’avoir 40 ans », explique Étienne Marcoux, aussi coanimateur de Debout les comiques à CKOI. « Notre famille était complète et ça venait nous enlever une pression, celle de la contraception, ç’a été une libération pour notre couple. » C’était normal à ses yeux, de fournir sa part d’efforts, car la question de la contraception est encore trop souvent gérée par les femmes. Que ce soit la prise de la pilule contraceptive ou le stérilet, les effets secondaires sont parfois importants, et la vasectomie est un geste d’égalité homme-femme dans le couple, souligne-t-il.

On apprend dans le livre Vasectomie que les pays où il y a un plus grand taux de vasectomie sont aussi des pays où il y a une plus grande égalité entre les sexes. Au Royaume-Uni, 21 % des hommes sont vasectomisés, un chiffre à peu près équivalent au Canada. La vasectomie est courante en Nouvelle-Zélande (19 %) et en Australie (14 %) alors qu’aux États-Unis, le taux est d’environ 5 %. Pour ce qui est de la France, où la vasectomie a été illégale jusqu’en 2001, on parle d’un petit boom, puisqu’en 2010, c’est 1940 Français qui y avaient recours, et en 2022, c’est 30 288 vasectomies qui ont été pratiquées, soit 15 fois plus, mais ils ne sont que 0,8 % d’hommes vasectomisés.

La vasectomie est considérée comme irréversible, alors la décision doit être mûrement réfléchie. « Il y a une consultation prévasectomie où on discute avec le patient du côté irréversible de la vasectomie. On s’assure que les hommes sont bien informés, car même si la vasovasostomie existe, c’est une opération complexe qui dure trois heures et qui n’est pas toujours efficace. Elle consiste à relier les canaux déférents qui ont été coupés », explique le Dr Labrecque. « La grande majorité ne change pas d’idée, mais j’ai eu des patients qui regrettaient. C’est rare, ce serait entre 2 et 6 % des vasectomisés qui souhaitent retrouver leur fertilité », précise le médecin.