Dans un monde fait d’incertitude où tout le monde court après le temps, le bonheur serait-il dans l’imprévu et la spontanéité ? Dans les soirées improvisées ? Oui ! Il est essentiel de ne pas toujours tout planifier dans les moindres détails afin d’alléger son quotidien et de faire place à l’émerveillement, selon les experts à qui nous avons parlé.

« Tout le monde n’a pas la même tolérance face à l’imprévu, lance d’emblée la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. Quand on planifie tout, on s’assure qu’il n’y a pas de manque, que tout est prévu d’avance, c’est sécurisant. C’est une façon de gérer une angoisse face à l’incertitude, car je sais ce qui s’en vient, je l’ai prévu et il n’y aura pas d’ennui ou de sentiment de solitude. »

Selon la professeure associée à l’Université du Québec à Montréal, une grande partie de la population est portée à tout planifier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue clinicienne et professeure associée à l’Université du Québec à Montréal

Peut-être est-ce parce que de nombreuses familles ont un rythme de vie effréné et qu’elles sont obligées de tout prévoir dans les moindres détails ? Les enfants font des sports et de multiples activités, il faut planifier parce que sinon, on n’y arrive pas. Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue clinicienne et professeure associée à l’Université du Québec à Montréal

C’est le cas de Sonia Hernandez, consultante et associée, mère de deux enfants. « Mon agenda est bien défini, et tout est planifié. Après le travail, on se sépare les tâches mon mari et moi, on sait qui emmène qui au soccer et au hockey, qui sort le chien, qui s’occupe du souper. Puis, le soir, il est prévu que je travaille à nouveau et que je me couche ! Je n’ai pas le choix de tout prévoir, je n’ai pas le temps d’improviser une soirée… la spontanéité ? Oui, il en faut plus dans ma vie, mais mon horaire est trop serré et je pourrais le regretter le lendemain », lance-t-elle. « Et il faut que j’ajoute mon kick-boxing dans tout ça ! », dit-elle.

Ode à l’imprévu

Et pourtant, il est important de laisser de la place aux loisirs, à la créativité, même au quotidien. « Il faut planifier des moments de non-planification ! Une soirée improvisée, ça fait du bien ! C’est nourrissant, c’est précieux et c’est d’une grande simplicité, parce qu’on n’a rien prévu, justement ! On ne va pas stresser à préparer un souper élaboré, c’est l’avantage. On va proposer à la dernière minute, viens à la maison, on va se faire un petit truc simple, on va prendre le temps de jaser, juste se voir sans les contraintes de la planification. Car vous savez, à force de tout prévoir, on se met une pression, on veut que la soirée soit parfaite, et ça rend les choses compliquées », constate la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier.

Tania Tzakova, ingénieure, mère de deux enfants, se considère comme une personne spontanée. « Je suis organisée dans mon travail, mais la fin de semaine, je ne vais rien mettre à l’horaire ni rien prévoir. Je préfère improviser un souper avec des amis et j’adore ça », dit-elle.

Sylvaine Messica a fait de l’imprévu son mode de vie. Conférencière, elle est l’autrice de La puissance de la spontanéité. Elle estime qu’on vit dans une société trop rigide et formatée. « L’incertitude fait partie de la vie beaucoup plus qu’autrefois, alors il faut savoir la gérer. »

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DEROUBAIX, FOURNIE PAR SYLVAINE MESSICA Sylvaine Messica, conférencière et autrice de La puissance de la spontanéité

Qui se projette sur 10 ou 20 ans ? Avant, on gardait le même emploi pendant toute sa carrière alors qu’aujourd’hui, on change de travail, de vie, de pays, de carrière. Sylvaine Messica, conférencière et autrice de La puissance de la spontanéité

Selon elle, la spontanéité est pleine de bienfaits et permet de vivre des moments d’émerveillement. « Le bonheur de l’imprévu est immense, car rencontrer des gens ainsi est une expérience très forte ! Et très souvent, ce sont des relations d’amitié qui vont durer. Il ne faut pas oublier les petites choses de la vie qui nous font du bien. Faire une surprise à quelqu’un, c’est extraordinaire, c’est magique ! », s’exclame Sylvaine Messica.

Geneviève Beaulieu-Pelleter partage cet avis. « Il y a un lien qui va se créer quand on est spontané, car on va exprimer ce qu’on ressent et ça permet de connecter avec l’autre de manière plus authentique, ce qui sera bénéfique », dit-elle. Pour ceux et celles qui ont toujours des horaires ultra-chargés, elle conseille à petites doses de laisser quelques espaces aux imprévus et de se laisser porter.

« Quand on s’occupe l’esprit en tout temps, on est constamment dans l’action, il n’y a pas de place pour la spontanéité. Ça peut être inconfortable pour beaucoup de gens, mais il suffit de planifier un petit peu moins sa semaine, et apprivoiser ainsi une certaine dose d’incertitude. Après, on analyse le résultat : qu’est-ce que ça m’a permis de découvrir ? Est-ce que j’en tire du positif ? Des rencontres ? De beaux moments ? On va alors réaliser qu’il y a des avantages et des bienfaits », conclut-elle.