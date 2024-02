La semaine de relâche approche à grands pas. Voici des articles pour vous inspirer en vue de ce congé de cinq jours.

La semaine de relâche approche à grands pas. Cinq jours sans école, voilà une belle occasion pour les jeunes de pratiquer les activités qui les font vibrer. Quels sont les bienfaits des passions et comment encourager son enfant à en développer ? Des experts ont répondu aux questions de La Presse.

Essayer un nouveau passe-temps pendant les congés scolaires ? Pourquoi pas ! La Presse a demandé à des passionnés de sculpture sur glace et de jeux de société des conseils pour s’initier à leur activité de prédilection.

Le temps d'apprendre et d'essayer

Vive la relâche ordinaire

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Elina, Lilyann, Nada, Mazen (son conjoint) et May

Dans un monde où la performance se faufile jusque dans la parentalité, de plus en plus de parents choisissent de freiner la course folle du quotidien pour vivre une relâche « ordinaire », dépourvue de voyage, de sorties ou d’activités spéciales. Au menu ? Rien. Ou presque.

Lisez l'article de notre collaboratrice Maude Goyer