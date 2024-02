J’ai 39 ans… dans ma tête

Je ne me reconnais plus. En photo, je veux dire. Je sursaute chaque fois que je vois mon visage sur un écran. Comme si les traits que j’y découvrais n’étaient pas les miens. Le décalage entre l’image que je projette et celle que je me fais de ma tête, dans ma tête, est stupéfiant.