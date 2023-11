(New York) L’actrice et mannequin Heidi Klum a secoué les plumes de sa queue mardi pour son plus récent costume d’Halloween élaboré, se déguisant en paon avec plusieurs acrobates formant les plumes de sa queue.

Associated Press

Klum a couronné son costume resplendissant en demandant à son mari, Tom Kaulitz, de l’accompagner habillé comme son œuf.

La fête de Klum est un incontournable de la saison effrayante de l’Halloween depuis plus de deux décennies, attirant une foule de célébrités depuis sa première édition en 2000. La mannequin d’origine allemande se maquille généralement pendant des heures, apparaissant ces dernières années sous le nom de Fiona de l’univers de Shrek, Jessica Rabbit du film Who Framed Roger Rabbit et l’année dernière en un ver de pluie géant.

Klum a fait sa grande entrée sur le tapis accompagnée des artistes du Cirque du Soleil.

« Il y a beaucoup de planification à faire, a-t-elle déclaré. Il faut d’abord avoir une idée. Et l’idée pour moi était de faire quelque chose avec beaucoup, beaucoup de personnes. »

En costume, Klum se nommait « il », prouvant que le modèle avait fait ses recherches, car les paons mâles ont des plumes de queue élaborées tandis que les femelles ont des queues plus courtes et plus ternes.