Toutes les deux semaines, une personnalité nous présente ses idées pour terminer le week-end en beauté.

Yanic Truesdale habite neuf mois par année à Los Angeles, mais l’été, c’est de Montréal que ça se passe pour le comédien. Son été idéal est composé d’un voyage en Europe, d’une virée dans les Cantons-de-l’Est, de Piknic Électronik et de balades à vélo.

Montréal, ville estivale

PHOTO FOURNIE PAR PIKNIC ÉLECTRONIK Danser un après-midi au Piknic Électronik fait partie des bonheurs estivaux de Yanic.

« Montréal pendant l’été est une ville très agréable. Je suis content de pouvoir assister à différents festivals, et de pouvoir danser en plein milieu de l’après-midi au Piknic Électronik. Le bonheur ! J’y allais déjà il y a près de 20 ans. À ses débuts, on se faisait un vrai pique-nique, on buvait et on dansait pendant des heures ! J’adore flâner au marché Jean-Talon et revenir avec plein de fruits et légumes de saison dans mon panier. J’aime bien aussi recevoir des amis dans mon jardin pour un BBQ, c’est vraiment agréable de vivre comme ça l’été, dehors. À Montréal, je retrouve mes amis. Il y a cependant des étés où je tourne. Ce fut le cas avec les trois saisons de la série Les mecs que j’ai tellement aimé faire. C’était formidable ! »

Un voyage en Europe

PHOTO EVELYN MOLINA, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO L’île de Mykonos, une seconde maison pour Yanic

« Un été idéal est composé systématiquement d’un voyage d’un mois en Europe. Je vais en Croatie cet été. Ce sera plus court, 12 jours, mais je suis ravi. J’ai fait le tour de l’Europe plusieurs fois et mon pays de prédilection est la Grèce. L’île de Mykonos est ma seconde maison, je vais au même endroit année après année et j’y suis très heureux. On y retrouve des gens de toute l’Europe, la mer, le soleil, la plage, c’est ce dont j’ai besoin pour mon bonheur, et la Grèce est parfaite. J’ai visité d’autres îles. J’aime beaucoup Milos, plus sauvage, peu chère, plus tranquille, très jolie. Santorin est une île majestueuse, incontournable, mais très touristique, alors je conseille d’y aller hors saison. J’aime beaucoup l’Espagne pour l’ouverture d’esprit des Espagnols et l’Italie, pour sa gastronomie. »

Le vélo

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE « Le vélo, c’est vraiment important dans ma vie », dit Yanic.

« C’est mon dada. Je suis un gars du Plateau Mont-Royal et je fais du vélo depuis que je suis petit. J’ai même ouvert un studio de spinning à Montréal il y a 10 ans. Le vélo, c’est vraiment important dans ma vie. Je suis toujours en voiture à Los Angeles et, franchement, c’est pénible. Alors de pouvoir me déplacer à Montréal à vélo, ça change vraiment mon quotidien. À vélo, je croise des amis, je vois des gens, je fais de l’exercice en me déplaçant, j’adore ça. Quand on m’a proposé d’être le porte-parole du 13e Défi Vélo Parkinson Québec [au profit des personnes vivant avec la maladie de Parkinson], j’ai tout de suite accepté, car je suis un vrai amateur de vélo, mais aussi parce que j’ai perdu ma mère l’automne dernier de la maladie de Parkinson. Je tiens à soutenir la cause. »

Les Cantons-de-l’Est

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le lac Memphrémagog

« Visiter mes amis dans les Cantons fait partie des classiques de l’été. Un incontournable ! J’aime aller à la campagne et particulièrement dans les Cantons-de-l’Est. Je rends visite à mes amis à Sutton, Bromont ou près du lac Memphrémagog. Je vais passer la journée au spa Balnea, au bord du lac. Ça me fait du bien. J’ai des amis qui ont des bateaux. Avec une petite bouteille de rosé, un petit pique-nique, on file sur l’eau, on saute dans l’eau et on profite de l’été. Dès qu’on est sur un bateau avec un petit verre de rosé, on se sent automatiquement en vacances ! »

Cinéma d’auteur et lectures d’été

PHOTO FOURNIE PAR TVA FILMS Jean Dujardin dans Sur les chemins noirs

« Je ne vais pas voir les superproductions américaines, mais s’il y a des films français, européens qui sortent au cinéma l’été, c’est certain que je vais aller les voir en salle, car ce genre de films ne sort plus à Los Angeles. Récemment, j’ai vu Les trois mousquetaires. Il y a aussi Sur les chemins noirs avec Jean Dujardin… Pour ce qui est des lectures, mon auteur fétiche est Romain Gary. J’ai participé il y a quelques années à l’émission Canada Reads sur CBC et j’avais adoré mon expérience. J’avais défendu La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette et j’avais lu cette année-là une quantité phénoménale de livres. Mais je n’arrive pas à garder le rythme. Je vais lire cet été Becoming Supernatural : How Common People Are Doing the Uncommon du Dr Jo Dispenza, un best-seller sur le pouvoir réel de la pensée… Tous mes amis m’en parlent. »