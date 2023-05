Ou enfin presque. Dès l’été 2023, il sera possible de faire une demande en mariage sur la célèbre balustrade du Titanic. On pourra même le faire au son de My Heart Will Go On de Céline Dion.

Il faut toutefois prévoir une plongée de 6 heures à 3800 mètres de profondeur, qui sera faite à bord d’un submersible.

L’agence ApoteoSurprise promet aux amoureux que l’odyssée se fera en « quasi-autonomie ». Seul hic : il faut débourser 1 million d’euros pour réaliser ce que Jack n’a pu faire avec Rose, soit demander la main de l’amour de sa vie.

Les heureux élus pourront aussi voir les recoins du Titanic et des objets personnels ayant appartenu aux passagers du navire.