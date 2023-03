À 81 ans, Martha Stewart est plus active que jamais. Alors qu’elle s’apprête à lancer son 100e livre, mettant en vedette ses 100 recettes préférées, elle a récemment parlé de sa nouvelle association avec le site Etsy à une quinzaine de journalistes d’Amérique du Nord et d’Europe, dont La Presse. Compte rendu de la rencontre virtuelle avec la reine de l’art de vivre.

Loin de se reposer sur ses lauriers, Martha Stewart multiplie les projets. Après avoir lancé en février sa boutique virtuelle The World of Martha, sur Amazon, où sont offerts ses collections de produits pour la maison et les articles dont elle ne pourrait plus se passer, voilà qu’elle lance aujourd’hui le 28 mars son association avec le site Etsy, qui met en vitrine les créations de milliers d’artisans du monde entier. À titre de « curatrice » officielle d’Etsy pour 2023, elle a attribué son sceau d’approbation « Good Things » à une centaine de produits qui ont attiré son attention. D’autres suivront au fil des saisons.

« J’ai mis l’accent sur des produits pour la maison qui sont beaux et qui sont pratiques, a-t-elle expliqué, confortablement assise dans sa spacieuse cuisine, qui lui sert aussi de laboratoire. Peut-être qu’avec le temps, j’explorerai davantage du côté de la mode et des bijoux. Ayant par ailleurs développé une expertise dans le domaine du mariage depuis plus de 35 ans, nous sommes très bons pour sélectionner des choses qui vont à merveille dans des listes de mariage. »

Les petites entreprises locales mises de l’avant par Etsy doivent être soutenues, a-t-elle précisé. « Elles représentent l’avenir. Elles sont composées d’entrepreneurs qui ont une idée et se lancent en affaires. J’ai lancé une petite entreprise et regardez ce qui est arrivé ! »

Elle s’estime plus que qualifiée pour le rôle de « curatrice », qui consiste à recommander des produits en échange d’une rémunération, une pratique de plus en plus répandue sur le web appelée en anglais « curating », terme dérivé de l’univers des arts.

« Je pense qu’à ce stade-ci, je suis rendue une experte, a-t-elle indiqué avec un sourire en coin. Personne ne peut le contester. J’ai fait des milliers d’émissions de télévision et de magazines, j’ai travaillé toute ma vie en me concentrant sur l’art de vivre et de recevoir, la décoration, la cuisine, le jardinage, les mariages, comment élever les enfants, bref, toutes sortes de choses. »

Le rôle de « curatrice » s’inscrit dans la suite logique de tout ce qu’elle a accompli pendant sa carrière. « Je suis bonne dans cette fonction, a-t-elle précisé. Je distingue le bon du mauvais. Je reconnais ce qui est bien fait ou mal fait. Si c’est mal fait, je sais que cela va se briser. En regardant quelque chose, je sais si ce sera beau chez quelqu’un. Mais je ne suis pas limitée à ce rôle. Je suis aussi une bonne inventrice et je continue constamment de créer. »

Elle est d’ailleurs incapable de résister à un outil pour la cuisine qu’elle n’a jamais vu. « Je vais l’acheter et je vais l’essayer, a-t-elle révélé. Si c’est bien, je vais peut-être le réinventer. Je cherche constamment à reconfigurer et à adapter des produits pour un usage moderne. Je fais et je répare tout moi-même. Je n’arrête jamais. Dimanche soir, je suis allée chez Home Depot. J’ai parcouru chacune des allées de haut en bas pour voir ce qui s’y trouve et ce qui est nouveau. J’ai fait de belles trouvailles. Au lieu d’aller au cinéma, le soir, je vais dans des quincailleries. C’est tellement amusant ! »

Curiosité insatiable

La même curiosité l’anime lorsqu’elle va à l’étranger. « Je voyage beaucoup et j’aime aller à des endroits où je n’ai jamais mis les pieds. J’arrive d’Al-’Ula, un magnifique site archéologique en Arabie saoudite. Je n’avais aucune idée que cela existait. J’ai eu beaucoup d’idées pendant que j’étais là. Je suis allée en Antarctique, pour voir un climat très, très froid. Et je suis allée découvrir la réserve mondiale de semences du Svalbard, en Norvège, pour comprendre comment les graines de tous les pays sont préservées. Ce sont tous des endroits fascinants. »

Ces voyages lui fournissent l’occasion d’élargir ses horizons. Ils lui permettent également de mettre en pratique la devise qui, dévoile-t-elle, est la plus importante à ses yeux : apprends quelque chose de nouveau chaque jour.