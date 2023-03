Face au monstre des GAFAM

En 2022, TikTok a été fréquenté davantage que Google et ses vidéos ont été regardées plus longtemps que celles de YouTube. Or, la populaire plateforme risque bientôt d’être interdite aux États-Unis. Le patron de l’entreprise chinoise a dû répondre cette semaine, devant le Congrès américain, des liens de son entreprise avec Pékin et des craintes découlant de l’utilisation des données de ses utilisateurs.