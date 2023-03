L’organisme ÉquiLibre dévoile ce lundi les cinq finalistes de la 13e édition de son prix homonyme qui récompense chaque année des initiatives québécoises ayant su valoriser l’acceptation de la diversité corporelle.

Jusqu’au 19 mars, le public est invité à voter pour l’un des finalistes, soit le compte Instagram @_sonia_tremblay, animé par Sonia Tremblay, l’émission Des bons mots, pensée et animée par Gabrielle Morissette et produite par MAtv Québec, le livre pour enfants Le joli bedon rond de Marion, écrit par Renee Wilkin et illustré par Annie Boulanger, la série de capsules vidéo La grossophobie, produite par Arrimage Estrie, et la balado À plat ventre : la culture des diètes avec Loounie, animée par Caroline Huard et produite par Radio-Canada.

À un sondage Léger réalisé pour le compte d’ÉquiLibre, 18 % des Québécois ont répondu que les normes de beauté véhiculées par les médias les font douter de leur valeur comme personne. « Même si la diversité corporelle est plus représentée qu’avant, il reste encore beaucoup de travail à faire pour que cela devienne la norme », a déclaré, dans un communiqué, Andrée-Ann Dufour Bouchard, nutritionniste et cheffe de projets chez ÉquiLibre.