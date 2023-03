Toutes les deux semaines, une personnalité nous présente ses idées pour terminer le week-end en beauté.

Le dimanche est une journée comme une autre pour Pierre-Luc Funk. Il travaille, apprend ses textes, joue le soir à la Ligue d’improvisation montréalaise (LIM), regarde des films, en profite pour relaxer. Et s’il avait une deuxième chance comme dans la série Plan B où on peut le voir actuellement, que ferait-il ? « Je ne changerais rien de majeur. Je ne changerais pas de grandes étapes de ma vie, car c’est comme ça qu’on apprend. J’effacerais peut-être quelques niaiseries que j’ai faites, quand même ! »

Le dimanche, un jour comme un autre

« Quand on fait ce métier-là, on accepte de travailler un peu n’importe quand, les jours de la semaine tout comme la fin de semaine, alors le dimanche, c’est un jour comme un autre. En fait, c’est la journée où je m’obstine avec mes parents pour leur faire comprendre que je travaille ! “Tu travailles ? Ben voyons, c’est dimanche !” Je leur explique que ma vie ne fonctionne pas comme ça, que je ne fais pas du 9 à 5. Le dimanche n’est pas toujours synonyme de repos, je n’ai pas de routine. Je peux me reposer un mercredi et travailler le week-end. Le dimanche soir, c’est aussi le moment où je fais de l’improvisation à la LIM, la Ligue d’improvisation montréalaise, au Lion d’Or. Je vous y invite, le jeu a évolué, il est très rapide, et les shows sont vraiment impressionnants ! »

Le plaisir du brunch

« Je suis un grand fan de brunch, mais la semaine ! Car le dimanche est la journée de brunch pour tout le monde et il y a beaucoup trop d’attente dans les restaurants ! Le jeudi, c’est parfait, il n’y a personne, alors je brunche le jeudi. Ma famille est très forte sur le brunch alors que moi, je préfère recevoir chez nous pour le souper. Pour un bon brunch, le dimanche, on se retrouve chez mes parents quand je ne travaille pas, on fait des crêpes salées et sucrées. C’est une belle journée familiale, on retourne aux sources. J’aime bien ! »

Un bon bain et un bon film

« Le dimanche, très souvent, j’apprends mes textes et je prépare ma semaine. C’est une journée où je prends le temps de prendre un bon bain. J’ai découvert récemment les sels de bain ! J’en profite aussi pour regarder des films. Récemment, j’ai découvert Marcel The Shell With Shoes On, un film sur un petit coquillage qui a perdu sa famille. On est solidaire de Marcel, c’est un excellent film du dimanche, je le conseille à tous. J’aime bien regarder les classiques, je suis un fan des films de Pixar et de Disney. En ce jour de remise des Oscars, j’aime bien rattraper les films qui sont en nomination, j’ai beaucoup aimé Everything Everywhere All at Once et Triangle of Sadness. Il reste que mon réalisateur préféré est Quentin Tarantino et je dois avouer que si je me lance dans Kill Bill, je sais que ce sera un dimanche intense ! »

Les souvenirs d’une autre époque

« As-tu fini tes devoirs ? C’est la phrase qu’on entend le dimanche lorsqu’on est en âge scolaire. Je n’aimais pas trop l’école, alors le dimanche était la dernière journée où j’étais bien avant de recommencer mon petit cauchemar scolaire. Je ressentais le stress du lendemain. Quand j’étais plus petit, je me souviens que mes deux sœurs jouaient à la ringuette et à la balle molle, alors je me retrouvais assis, dans les arénas, avec un petit lait au chocolat. À cette époque où il y avait encore des clubs vidéo, j’aimais bien aller louer un film, et on jouait à Mario Kart avec ma petite sœur », se rappelle le comédien.

Marcher vers quelques bonnes adresses

« J’ai une copine qui adore se promener ! J’apprécie les marches en forêt, je suis toujours partant, mais à Montréal, je ne suis pas le genre à marcher dans les rues sans avoir d’objectif ! Je marche pour aller prendre un café. J’habite dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, et il y a quelques adresses que j’apprécie, comme le café Hélicoptère, où les viennoiseries sont excellentes, et je dois avouer que le café à la courge est mon péché mignon ! C’est aussi un restaurant le soir qui sert de très bons plats. Il y a le café Supernat, situé en face du théâtre Denise-Pelletier. J’aime bien aller y travailler, j’écris quelques petits sketches, puis je rentre chez moi. Le soir, c’est au bar Le Trèfle, une taverne irlandaise qui appartient à mon ami Rémi-Pierre Paquin, que je retrouve quelques amis pour prendre un verre. Pour ce qui est des restaurants, j’adore y aller le samedi soir, j’aime le Montréal Plaza, Impasto et Jun I pour ses excellents sushis. »