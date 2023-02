Toutes les deux semaines, une personnalité nous présente ses idées pour terminer le week-end en beauté

Le dimanche de Julie Bélanger est actif et occupé, car il marque réellement le début de sa semaine. Elle remet donc tout en marche le dimanche : le travail, la cuisine, avec la préparation d’un bon petit plat mijoté, un peu de piano et une grande marche au bord du fleuve avec son chien, question de sortir prendre l’air et de se faire du bien.

Le début de la semaine

Le dimanche, c’est là que tout commence. « Je plonge dans mes dossiers dès le matin ! On tourne l’émission Ça finit bien la semaine le lundi soir alors le dimanche, je révise, je suis dans mes derniers préparatifs et corrections avant le tournage. Je prépare aussi la semaine à venir, alors je fais mes courses, du lavage, du ménage et de la cuisine ! Le dimanche, pour moi, c’est vraiment synonyme de tâches. J’aime cuisiner quelque chose de réconfortant, un plat mijoté, un poulet cuit au four. C’est peut-être associé à mon ancienne angoisse du dimanche, mais le fait de cuisiner m’apaise. Je fais partie de ceux et celles qui ressentaient une angoisse le dimanche… Enfant, quand j’étais à l’école, mais même après dans ma vie adulte. Je l’ai longtemps ressentie, car je devais me lever tôt pour aller travailler le lundi et être performante à la radio dès le matin. L’angoisse s’est calmée, j’ai désormais plus de temps pour moi, mais j’aime créer un petit cocon réconfortant le dimanche soir. »

Sortir dehors !

Pendant très longtemps, Julie Bélanger a détesté l’hiver parce qu’elle ne mettait pas le nez dehors... ou presque ! « Je viens de la Côte-Nord, l’hiver devrait être dans mes gènes, mais non, je n’aimais pas avoir froid et j’avais juste hâte que le printemps arrive ! Depuis que j’ai un chien et que je me force à aller dehors, j’y prends du plaisir ! J’aime notamment aller me promener dans le parc de l’Île-Lebel à Repentigny au bord du fleuve qui est très agréable. Je sors marcher dans la neige. Ça me fait du bien, le soleil d’hiver, la lumière, c’est beau, et ça se termine à la maison par un feu de foyer à l’extérieur. »

Un peu de piano

Depuis quelques semaines, Julie Bélanger a commencé des cours de piano. « Je viens d’une famille de musiciens et, toute ma vie, je me disais que je n’avais pas la patience de me lancer dans l’apprentissage d’un instrument… Mais là, j’ai du temps et j’ai donc renoué avec ma fibre artistique. Je fais mes gammes de piano comme un enfant ! Je suis vraiment au tout début de mon apprentissage, mais j’adore ça ! Alors le dimanche, je fais mes gammes, je pianote du mieux que je peux et ça me fait tripper. Je suis ravie, j’ai 48 ans et je joue comme une enfant ! Je me rends compte aujourd’hui que j’ai fait passer le travail en priorité pendant de nombreuses années. Je suis ravie de renouer avec mon côté musical et artistique, ça me fait tellement de bien. »

Lectures et bord du fleuve

« J’habite dans Lanaudière, au bord du fleuve. Venant de la Côte-Nord, j’ai besoin de voir le fleuve, d’avoir un horizon, ça fait partie de mon équilibre et je l’ai trouvé dans Lanaudière, où je me sens bien. Je suis très casanière, le dimanche, je suis à la maison, et il n’y a pas meilleur endroit que chez moi pour démarrer ma semaine. Le dimanche soir, avec mon mari, notre petit luxe, c’est de s’ouvrir une petite bouteille de vin, on va regarder La voix, Tout le monde en parle, et ça va se terminer par de la lecture. J’ai toujours deux ou trois livres sur ma table de chevet, en ce moment c’est La fille d’elle-même de Gabrielle Boulianne-Tremblay et Rendez-vous dans une autre vie de Catriona Silvey. »

Quelques bonnes adresses

« Le vendredi et le samedi, ce sont les deux journées où je vais en profiter, me reposer et voir mes amis. Dans les bonnes adresses à recommander, il y a la Fromagerie Hamel à Repentigny, il y a de bons produits fins et fromages. Mon restaurant coup de cœur est le bar à vin Liège, situé en plein cœur de Repentigny. La cuisine est recherchée, c’est un vrai voyage culinaire et on y passe une belle soirée chaleureuse grâce à un trio de jeunes passionnés qui sont les propriétaires. J’aime bien aussi le bistro L’Espace Comptoir, un endroit très convivial, sympathique, où on est toujours bien accueilli. »