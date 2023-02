Que ce soit dans le domaine de l’aérospatiale, des jeux vidéo ou de l’intelligence artificielle, les femmes demeurent sous-représentées dans de nombreuses industries technologiques au Québec.

Pour contribuer à combler cet écart, l’évènement Femmes et filles de science revient pour une sixième édition au Centre des sciences de Montréal.

Les participantes auront entre autres l’occasion de prendre part à des ateliers de robotique et de cuisine moléculaire en plus de découvrir une foule de carrières scientifiques et techniques.

Au cours de la journée, la fascinante ingénieure Farah Alibay donnera une conférence sur son parcours, qui lui a permis de vivre toute une aventure martienne.

Notons également la présence de l’impressionnant chien-robot Spot. Malgré le nom de l’évènement, pères, frères et amis sont aussi les bienvenus.

Samedi 11 février, dès 10 h, au Centre des sciences de Montréal