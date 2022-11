Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique… qui fait du bien !

Commenter différemment derrière son écran

Pour la 11e édition de la Semaine Le poids ? Sans commentaire !, qui se tient du 28 novembre au 2 décembre, Équilibre et sa porte-parole Marie-Soleil Dion invitent le public à réfléchir aux commentaires laissés sur le poids, particulièrement en ligne. Selon un sondage Léger, réalisé pour le compte de l’organisme en août 2022, un Québécois sur dix a déjà reçu des commentaires négatifs sur son poids ou son apparence sur les réseaux sociaux, et 45 % affirment y lire plus souvent des commentaires négatifs concernant le poids ou l’apparence qu’ils en entendent en personne. Avant de lâcher le commentaire de trop, l’organisme rappelle l’importance de prendre un pas de recul en se demandant : « Est-ce que je contribue à perpétuer des préjugés ? » ou « Quel impact peut avoir mon commentaire ? ». Une campagne à suivre, derrière votre écran !

Valérie Simard, La Presse

Une lueur d’espoir pour les petits trésors

PHOTO FOURNIE PAR LUEUR D’ESPOIR La bougie, à la cire de soja, est vendue 20 $ dans les pharmacies Jean Coutu participantes.

La campagne Lueur d’espoir en soutien à la Fondation petits trésors est de retour pour la cinquième année dans les succursales Jean Coutu participantes, jusqu’au 31 décembre. Après les doudous, l’animatrice Chantal Lacroix et Jean Coutu ont choisi une bougie à la cire de soja sur laquelle il est écrit : « Comme la flamme d’une bougie qui peut en allumer des milliers, l’espoir se partage à l’infini ». Pour chaque bougie vendue 20 $, 8 $ seront remis à l’organisme pour soutenir la recherche, les soins et le répit en santé mentale pédopsychiatrique et en autisme. En quatre ans, grâce à cette campagne, près de 600 000 $ ont pu être investis en recherche et en soins à l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, à Montréal, en plus de répit prodigué aux proches.

Valérie Simard, La Presse

Des emballages cadeaux doublement écoresponsables

PHOTO FOURNIE PAR NEXT CHANCE Les emballages cadeaux écoresponsables de l’entreprise québécoise Next Chance

Non seulement l’entreprise québécoise Next Chance fabrique de jolis emballages cadeaux réutilisables, mais pour ce faire, elle utilise également des restants de tissus neufs rejetés, invendus ou non utilisés. Les emballages (qui ne nécessitent aucun ciseau ni ruban adhésif) sont donc doublement écoresponsables ! À l’approche de Noël, Next Chance a développé de nouveaux produits : des calendriers de l’avent, des sacs cadeaux et des sacs pour bouteille de vin, tous fabriqués de tissu rescapé. Selon l’organisme Zero Waste Canada, les Canadiens génèrent chaque année pas moins de 540 000 tonnes de papier d’emballage et de sacs cadeaux. Les produits de Next Chance sont vendus en ligne et dans une quinzaine de points de vente.

Catherine Handfield, La Presse