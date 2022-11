Toutes les deux semaines, une personnalité nous présente ses idées pour terminer le week-end en beauté.

S’il n’y avait qu’un seul mot pour résumer le dimanche d’Isabelle Racicot, ce serait : football ! Cette journée est consacrée au football américain, du matin au soir, pour Isabelle, son mari et leurs deux garçons de 16 et 19 ans.

Et pour ajouter un peu de piquant dans la journée, chaque membre de la famille soutient une équipe différente. Alors selon les résultats des matchs, l’humeur peut changer au courant de la journée ! « À partir de 10 h du matin et jusqu’à 23 h, il y a un match qui est sur une, deux ou trois télévisions différentes de la maison. On est vraiment une famille de football ! », s’exclame Isabelle Racicot. Le dimanche, c’est aussi l’occasion de se reposer, de faire un peu de sport et de préparer de bons petits plats mijotés.

En mode sport mère-fils

Tous les dimanches matin, Isabelle va s’entraîner avec son fils Justin. Un rendez-vous mère-fils qu’elle apprécie grandement. « Justin, c’est mon plus jeune, et ça nous tient à cœur de se retrouver tous les deux pour aller faire du sport au centre d’entraînement Hamfit à Brossard. Jonathan Hamel est le propriétaire et entraîneur, il connaît tous les prénoms de ceux et celles qui s’entraînent, c’est tellement agréable. J’ai toujours détesté aller au gym, mais pour la première fois de ma vie, j’adore ça et j’y vais trois ou quatre fois par semaine. Au programme : musculation et cardio, mais c’est toujours très varié, on ne fait jamais la même chose, et tout ça dans le plaisir et la bonne humeur ! Après on rentre à la maison, on prend nos douches, on déjeune et c’est la folie du football ! »

La Grande Europe, une institution de Boucherville

Après le sport, elle va parfois faire quelques courses à La Grande Europe, une épicerie fine qui est une institution à Boucherville, tenue par Domenico Muoio depuis 25 ans. « Je vais acheter des fromages, une burrata qui est fabuleuse, de la charcuterie italienne, il y a le meilleur jambon ! Je vais revenir à la maison avec tous ces bons produits et je suis la plus heureuse ! »

Plats mijotés et football américain

C’est le festival du football américain. Les différents téléviseurs de la maison vont être allumés. Mais en fin de journée, Isabelle en profite pour cuisiner. « À l’automne, en novembre, je fais toutes sortes de soupes et de plats mijotés que je prépare en vue de la semaine et je vais faire un ou deux plats de plus. J’ai deux gars qui mangent bien, il faut qu’il y ait de la bouffe dans la maison, tout le temps ! Le soir, on s’installe dans la cuisine et on va manger, tous devant un match de football ! C’est ça, notre rituel ! Avant la COVID-19, il y avait toujours des gens le dimanche qui entraient et qui sortaient de la maison et qui regardaient un bout de match, on a perdu cette habitude, mais ça reprend tranquillement. Ce rituel va durer jusqu’au Super Bowl ! C’est sacré et on a du fun ! »

Le plaisir entre voisins

Quand il n’y a pas de football, Isabelle aime retrouver ses voisins. « J’ai un voisinage extraordinaire, les enfants ont grandi ensemble, c’est comme une deuxième famille, alors dans l’après-midi, on va cuisiner et manger ensemble ! On est tous des maniaques de bouffe, on élabore des menus, on teste de nouvelles recettes qui proviennent de sites web ou de livres de recettes qu’on s’échange, que ce soit Lesley Chesterman, Trois fois par jour, Louis-François Marcotte ou Ottolenghi, on aime vraiment ça ! Nos enfants sont désormais plus âgés, ils ont entre 16 et 20 ans, mais ils ne manquent jamais un souper entre voisins. On va se retrouver dans une de nos maisons. L’été, ce sera piscine et BBQ, on apprécie ces moments précieux. C’est aussi fait pour ça, le dimanche. »

Petit luxe et bonnes adresses

Le dimanche, elle fait des choses qui lui font du bien, se détendre, cuisiner, se préparer pour la semaine à venir, faire son lavage. Elle peut aussi improviser un souper au restaurant quand certains matchs de football sont moins passionnants ! Elle fréquente la pizzeria Unico à Boucherville, ou encore le bistro portugais Cervejaria. « Si j’ai un souper chez des amis, je ne peux pas résister et je m’arrête à la boutique Kiffé pour un petit cadeau pour mes hôtes, il y a tellement de belles choses. » Et son petit luxe du dimanche ? « Ce serait de me faire un petit souper avec mes amis proches que je ne vois pas assez souvent, finalement ! », dit-elle.