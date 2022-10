Fitness Club Tycoon

Un jeu douteux ?

Imaginez un jeu virtuel mettant en scène un propriétaire de « club de fitness », vous, dont le but serait de faire maigrir ses clients, à coup de points gagnés pour chaque calorie perdue. Le tout sur fond de musique dynamique, avec des bonshommes amusants et archicolorés. Pour les enfants de 4 ans et plus, dans une application mobile près de chez vous.