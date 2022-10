Visages de Montréal

Une dynamo nommée Premila

Derrière son titre on ne peut plus neutre — agente de liaison école-famille — se cache une véritable dynamo qui a à cœur l’intégration des nouveaux arrivants. On n’a qu’à observer Premila Ramessur Jaswantee en action pendant une petite heure pour constater à quel point elle en est un rouage actif et énergique.