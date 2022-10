Quelques suggestions de jeux de société à découvrir en famille, en groupe ou en couple.

Arts martiaux

Onitama

Ce jeu sorti il y a presque 10 ans — et reçu avec beaucoup d’éloges — vient d’arriver sur les tablettes dans sa version française. Inspiré de l’univers des arts martiaux, il offre aux joueurs adeptes de stratégie un beau défi. L’objectif principal ressemble à celui des échecs : prendre le maître adverse. La différence, c’est qu’ici, les maîtres et les pions se déplacent différemment à chaque coup, selon des schémas illustrés sur l’une des 25 cartes du jeu. Ces cartes passent d’un joueur à l’autre, ce qui permet d’anticiper les coups à venir de l’adversaire. Mieux, le jeu est de facture magnifique, avec son plateau de jeu caoutchouté et ses pions de qualité. Un jeu élégant, avec une grande profondeur.

Pour 2 joueurs, de 14 ans et plus, durée de 15 minutes, 42 $

Stéphanie Morin, La Presse

Animaux

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le jeu Betta

Betta

Le but du jeu est de disposer les cartes de bettas selon différentes configurations tirées au hasard au début de la partie. Plus les configurations sont complexes, plus on marque de points. Attention, toutefois, car on accumule aussi des points en fin de partie en fonction du nombre de poissons que l’on a pu placer dans les différents aquariums, sans compter que sur nos cartes figurent aussi des poissons de la couleur de nos adversaires. On peut aussi jouer en mode solo ou mode asymétrique — un joueur interprète ici Betty, la gérante de l’animalerie, qui a ses propres objectifs pour marquer des points. L’intérêt grandit après quelques parties.

Pour de 1 à 5 joueurs, de 8 ans et plus, durée : 20 minutes, 30 $

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Bien-cuits

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le jeu Roast est présenté par Juste pour rire.

Roast

Juste pour rire a décidé de profiter de l’engouement actuel pour les jeux de société en s’associant à un premier titre, Roast. Inspiré des fameux bien-cuits où on découpe en morceaux (métaphoriquement, bien sûr) une personnalité publique, ce jeu de party propose de faire des associations de concepts pour décrire une personne autour de la table. Ici, aucune censure n’a été pratiquée. Soyez prévenu : c’est très (très !) vulgaire. On abuse des sacres ; le mot « fourrer » revient à répétition. Il faut aimer le genre... Un jeu dans la veine de L’ostie d’jeu, mais en plus grossier.

Pour de 4 à 18 joueurs, de 18 ans et plus, prix : 35 $

Stéphanie Morin, La Presse

Le choix du pro

PHOTO FOURNIE PAR GLADIUS Le jeu Bora Fruta

Bora Fruta

Jeu de la série Ludo & Méninge de Gladius, Bora Fruta est parfait pour étirer l’été. « Comme toute la série, le jeu a été conçu par des éducateurs spécialisés, mais il est aussi vraiment beau et coloré, on a le goût de manger les petits popsicles, indique en riant Maryse Talbot, gérante de la boutique Griffon, à Brossard. Il est conçu autour de plusieurs mini-jeux qui font que la partie change chaque fois, même les adultes peuvent y jouer. » Le but du jeu est d’assembler sa sucette glacée en l’échangeant contre des coupons obtenus en relevant de multiples défis qui font appel à l’observation, la mémoire, la déduction, la logique ou le vocabulaire, selon deux niveaux de difficulté adaptés à l’âge des joueurs.

Pour de 2 à 4 joueurs, de 6 ans et plus, durée : de 15 à 30 minutes, 43 $

Pierre-Marc Durivage, La Presse