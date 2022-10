Vous cherchez l’amour ? Vous voulez devenir riche ? Avoir du succès ? « Manifestez-le ! », vous diront les adeptes du manifesting. Décryptage de cette tendance qui trouve un écho retentissant sur les réseaux sociaux, particulièrement auprès de la génération Z.

Audrey Pilon-Topkara La Presse

Qu’est-ce que le manifesting ?

Ce mouvement s’inspire de la loi de l’attraction et de la pensée positive. L’adepte fait alors appel à diverses stratégies d’auto-assistance pseudoscientifiques destinées à atteindre un objectif personnel, principalement en concentrant ses pensées sur le résultat souhaité. « En termes plus simples, le manifesting est l’acte de transformer une pensée en une réalité tangible », résume Samantha Chung, alias @simplifying.sam sur TikTok et Instagram, en entrevue avec La Presse.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @SIMPLIFYING.SAM Samantha Chung

La jeune Américaine, qui cumule plus de 500 000 abonnés, est « coach en manifesting ». Sa vidéo la plus populaire a été visionnée plus de 9,3 millions de fois.

Elle aide ses clientes, pour la majorité des femmes de 20 à 40 ans, à adopter « la bonne mentalité », dans le but qu’elles dégagent « les bonnes vibrations », pour que leurs désirs se manifestent ensuite dans leur vie. D’où le terme anglais manifesting.

D’où vient cette tendance ?

Le manifesting trouve ses racines dans le mouvement spirituel de la Nouvelle Pensée du XIXe siècle, où l’on avance que les pensées peuvent influencer le monde matériel. Ce concept s’inspire aussi d’anciens enseignements spirituels, notamment des idées hindoues sur l’unité de l’esprit, du corps et de l’univers.

Plus récemment, la loi de l’attraction, un mouvement qui consiste à croire en un lien direct entre nos pensées et la réalité, dont découle le manifesting, a connu un essor foudroyant en 2006, lors de la publication du livre Le secret, de Rhonda Byrne. L’ouvrage, vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 2020.

Comment s’articule le manifesting ?

Prenons cet exemple type : vous souhaitez rencontrer le grand amour et vous croyez au manifesting.

Pour faire en sorte que votre souhait se réalise, vous faites appel à différentes techniques, comme les tableaux de vision, l’écriture dans un journal, la visualisation, jusqu’au rituel où l’on écrit le nom de notre coup de cœur dans tous les sens et que l’on plie le papier selon une méthode précise pour ensuite le glisser sous l’oreiller.

Jean-François Vézina, psychologue clinicien depuis 25 ans, se spécialise dans l’étude de la quête de sens et la synchronicité, une théorie psychologique selon laquelle une coïncidence prend soudainement du sens, provoque une émotion forte, est porteuse de transformation et se produit au moment opportun.

M. Vézina souligne que la loi de l’attraction, qui n’est d’ailleurs pas une « loi » basée sur des faits scientifiques, rappelle-t-il, est plutôt devenue un objet de consommation pour les personnes en quête de sens.

« Le piège avec la loi de l’attraction, c’est que les gourous du manifesting vont vendre un sens facile. La quête de sens est un besoin universel, mais elle doit être répondue par la personne elle-même, et non par quelqu’un d’autre », insiste le psychologue.

La pensée magique ne peut à elle seule réaliser nos souhaits sans actions dirigées, prévient M. Vézina. À force de visualiser et d’écrire nos objectifs, il se peut que l’on finisse par entreprendre des actions qui nous permettent en effet d’atteindre un but initial, sans que l’univers y ait joué un rôle, nuance-t-il.

Pourquoi est-ce populaire ?

Samantha Chung et Jean-François Vézina notent que le manifesting a connu un regain de popularité depuis la pandémie, où le besoin de sens et de réconfort était particulièrement criant. « De plus en plus de gens se sont mis à remettre leur vie en question, que ce soit sur le plan du travail, des relations personnelles ou bien de nos désirs profonds », observe Samantha Chung.

Sur Instagram, le mot-clic #manifesting atteint les 2,8 millions de publications. Du côté de TikTok, le mot-clic #manifesting recueille presque trois milliards de vues. Ces réseaux sociaux pullulent de vidéos expliquant les multiples façons de manifester les désirs dans la vie réelle.

Jean-François Vézina soulève que la pandémie a provoqué une grande déstabilisation chez de nombreuses personnes, qui vont en conséquence rechercher des techniques qui donnent une « impression de magie ».

« Le succès du manifesting peut s’expliquer par la facilité à laquelle on a accès aux réponses. Cela correspond à notre époque, où l’on est habitué à la vitesse », explique le psychologue.

Y a-t-il des dérives possibles ?

La façon dont les techniques de manifesting sont présentées peut nourrir le sentiment de culpabilité chez l’adepte, observe Jean-François Vézina. « On voit régulièrement des patients qui disent avoir essayé toutes les techniques et qui ne sont pas plus heureux. Ils se font dire : “Pourtant, tu as toutes les techniques pour être heureux. Que se passe-t-il ?” », illustre-t-il.

De plus, M. Vézina dénonce la tournure commerciale que peut prendre le manifesting. Bien que les vidéos sur les réseaux sociaux soient gratuites, les services de coach, les livres et les séminaires sont payants.

Samantha Chung admet avoir des détracteurs, mais elle ajoute que les supporteurs sont plus nombreux. « Je veux aider les gens à être heureux. Tout ce qui s’est produit dans ma vie, que ce soit mon travail ou mes relations interpersonnelles, est le résultat du manifesting », soutient-elle.