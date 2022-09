En rachetant le restaurant Connie’s Pizza, une institution de Pointe-Saint-Charles, les nouveaux propriétaires ne se doutaient pas qu’ils créeraient toute une commotion. Les légendaires recettes de l’établissement, disparues avec le départ de Johnny, étaient réclamées par la très (très !) fidèle clientèle. Résultat : quatre mois plus tard, Johnny est de retour en cuisine pour transmettre le secret derrière sa fameuse pizza.

Olivia Lévy La Presse

La pizza de chez Connie’s fait partie de l’histoire de Pointe-Saint-Charles, à Montréal. Tout le monde, dans le quartier, semble fréquenter ce petit restaurant-comptoir situé au coin des rues Charlevoix et de Coleraine.

Or, en mai dernier, c’est la catastrophe. Connie’s Pizza change de propriétaire, car Jean Papadolias, qui se fait appeler affectueusement Johnny, et son associé Everest Kanakis prennent leur retraite. Un départ très mal vécu par les habitués du restaurant. Ceux-ci ne reconnaissent alors plus le goût unique de leur pizza, car les nouveaux propriétaires en ont changé la recette.

« Nous vivions un deuil collectif, on ne reconnaissait plus notre Connie’s, car on n’appelle pas ça de la pizza, mais de la Connie’s », confie Violaine Cousineau, 48 ans, qui habite le quartier depuis sa naissance.

Comment peut-on nous priver de notre pizza qui fait partie du patrimoine ? Ça montre à quel point nous sommes attachés à nos commerces de proximité, encore plus quand la pizza d’un restaurant a marqué des générations entières, pourquoi changer de recette ? Violaine Cousineau

Les clients, consternés, échangeaient depuis quelques mois sur le sujet sur la page Facebook des résidants de Pointe-Saint-Charles.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Au centre, Johnny, l’ancien propriétaire de Connie’s Pizza, entouré de Chris et Maggie, les nouveaux propriétaires

Puis, il y a quelques jours, coup de théâtre : l’ancien propriétaire, Johnny, est revenu en cuisine. « Nous l’avons appelé au secours », dit Maggie Dimitriadis, nouvelle propriétaire de Connie’s Pizza avec son mari Chris Dimopoulos. « On a fait des rénovations, mais c’est notre ancien associé qui n’avait pas la même vision que nous. On s’en est séparés, et toutes les recettes originales qui ont fait le succès de Connie’s Pizza sont de retour, dont la fameuse pizza et la sauce spaghetti », assure-t-elle.

Mais que diable y a-t-il dans cette pizza ? « C’est la sauce tomate qui est vraiment délicieuse et la pâte, croustillante, a un goût vraiment unique. Je reconnais la Connie’s par son odeur », confie Martin Lacroix, ancien résidant du quartier qui n’hésite pas à faire le trajet de Longueuil pour manger sa Connie’s. « J’en commande une extra-large et il m’en reste pour le lendemain », dit-il. « La sauce tomate de la pizza est délicieuse, je ne peux pas vous la décrire, la croûte est juteuse, elle me procure une vraie émotion, elle est parfaite ! », confie Violaine Cousineau.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Johnny, l'ancien propriétaire du restaurant Connie’s Pizza est de retour dans la cuisine de l'établissement de Pointe-Saint-Charles.

La recette de la pizza de Connie’s est secrète et va le rester. Jean Papadolias

L’ancien propritéaire précise : « Elle vient des premiers propriétaires, il y a environ 60 ans, un couple d’Italiens, dont la femme s’appelait Connie ! »

« Retourner à la maison »

Johnny, d’origine grecque, est arrivé au Québec en 1969, et a acheté le restaurant en 1980. Il a pris sa retraite, à 68 ans, en mai dernier, après 42 ans passés en cuisine chez Connie’s Pizza. Il connaît les gens de tout le quartier. « Johnny m’a vu grandir. J’ai tellement de beaux souvenirs ici. Aller chez Connie’s, c’est retourner à la maison », confie Martin Lacroix, qui a habité Pointe-Saint-Charles pendant 30 ans. « Quand j’étais petit, on jouait au hockey et Johnny nous offrait toujours des boules de pain qui sortaient du four, se remémore-t-il. Vous savez, les boules de pain qu’on met au milieu de la pizza pour que le fromage ne colle pas à la boîte en carton ? » Une tradition qui existe encore, nous assure Maggie, la nouvelle propriétaire.

À ce moment, Gaétan Gagnon, un résidant du quartier, passe à vélo devant le restaurant et reconnaît Johnny derrière la vitre. « Ben voyons ! Johnny ! Tu es revenu ! », lance-t-il, avec un grand sourire. « Ça fait 40 ans que j’habite ici, c’est la meilleure pizza du monde, mais la dernière fois, ça n’avait pas de bon sens, je me suis dit, mais c’est quoi, cette pizza-là ? Johnny ! Tu es de retour ! C’est formidable ! », répète-t-il.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Gaétan Gagnon, qui habite le quartier de Pointe-Saint-Charles depuis 40 ans, est un habitué de Connie’s Pizza. Il était ravi de retrouver Johnny.

Johnny sort le voir sur le trottoir. « Je suis de retour ! Je suis sorti de ma retraite, car je souhaite que la tradition se poursuive encore longtemps. Je vais rester en cuisine le temps qu’il faudra pour m’assurer que mes recettes soient maîtrisées à la perfection par Chris, le nouveau propriétaire », confie Johnny, qui est devenu grand-père il y a trois semaines.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Voici la pizza légendaire de Connie’s Pizza. Celle-ci est toute garnie.

Maggie et Chris, les nouveaux propriétaires, sont eux aussi d’origine grecque. Ils ont grandi à Montréal et comprennent l’importance de l’entraide. « La communauté de Pointe-Saint-Charles est tissée serré, il y a une histoire dans le quartier liée à cette pizza, ça fait partie de la mémoire collective et ça me touche beaucoup », dit-elle.

« On va continuer à offrir chez Connie’s Pizza toutes les recettes originales, comme avant. La sauce à spaghetti aussi est très appréciée, tout comme les assiettes de souvlaki, toujours très populaires. Vous êtes les bienvenus. »