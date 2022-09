Aux premières loges de la multiplication des sosies

Ces jours-ci, le photographe François Brunelle est très occupé à répondre aux incessants appels et courriels en provenance de médias de partout sur la planète. Et pour cause : la remarquable durée de son travail des deux dernières décennies aura permis d’enrichir la connaissance dans le domaine émergent de l’épigénétique. Et La Presse a eu son petit rôle à jouer dans cette histoire…