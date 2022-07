Les 10 ans de « Why Women Still Can’t Have it All »

Encore des défis pour les femmes

À l’été 2012, l’Américaine Anne-Marie Slaughter, ancienne collaboratrice d’Hillary Clinton, publiait dans le magazine The Atlantic « Why Women Still Can’t Have It All », un essai qui allait résonner chez de nombreuses femmes et faire débat dans les cercles féministes. Dix ans et une pandémie plus tard, les femmes sont-elles toujours condamnées à faire des sacrifices ?