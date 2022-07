Les boucles d’oreilles Ciel de Tuktoyaktuk, de She Was A Free Spirit, 275 $

Depuis 2018, la Maison Simons accueille sur son site internet la plateforme Fabrique 1840, une vitrine destinée aux artisans et artisanes canadiens et canadiennes.

Catherine Handfield La Presse

Et pour la deuxième année, l’entreprise a remis des bourses de 10 000 $ à des artisans de la relève qui se démarquent. Les designers Guy Snover et Daniel Martinez, derrière Cyrc, à Montréal, ont été récompensés pour leur vase à vies multiples Conan, fabriqué avec du plastique recyclé et recyclable.

L’artisane autochtone Erica Lugt (She Was A Free Spirit) a également remporté une bourse pour ses boucles d’oreilles Ciel de Tuktoyaktuk. Le jury a aussi souligné le travail du maroquinier terre-neuvien Stephen Brown, de Modjul, tandis que les prix coups de cœur du public ont été remis à Kantalou et à Vox & Oz, deux artisans québécois.