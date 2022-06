Avoir la COVID-19, encore et encore

Pour la deuxième fois cette année, Justin Trudeau a annoncé cette semaine qu’il avait eu un test positif à la COVID-19. Le premier ministre est l’incarnation d’une réalité qui nous guette tous : on peut être réinfecté par le SARS-COV-2, le virus qui cause la COVID-19. Et, de toute évidence, on va l’être.