Les poupées « reborn » apportent du réconfort à leurs propriétaires. Voici trois exemples d’usage thérapeutique où ces objets font un grand bien à ceux et celles, petits et grands, qui les utilisent.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Gérontologie

PHOTO FOURNIE PAR LE CISSS DE L’OUTAOUAIS La pouponnière du CHSLD de Papineau, à Gatineau

Des études ont démontré les bienfaits des poupées hyperréalistes chez les patients atteints d’alzheimer et d’autres démences. Les symptômes de ces maladies sont mieux contrôlés grâce à la « pouponthérapie », concluaient notamment des chercheurs dans la revue BMC Geriatrics en octobre 2021. Après avoir assisté à un atelier sur le sujet, l’éducatrice spécialisée Arlène Blais a mis sur pied une pouponnière au CHSLD de Papineau, à Gatineau. La communauté et des organismes ont été sollicités pour rassembler cinq poupées hyperréalistes, une « bassinette » et une table à langer. « Nos résidants vivent dans le moment présent, donc on veut les stimuler le plus possible, explique Mme Blais. C’est une approche non pharmacologique. Les gens, souvent, ont des périodes d’agitation, d’anxiété, sans savoir exactement pourquoi. On leur donne une poupée : au lieu de recevoir de l’amour, ils ont la possibilité d’en donner. Ça les stimule beaucoup. » De son bureau vitré, l’instigatrice de la pouponnière est témoin de « plein de beaux moments ». « Les gens arrêtent devant la bassinette et se mettent à faire des gazouillis aux poupées, à leur parler, à les bécoter. » Un carrosse Gendron permet en outre aux patients de promener leur poupon, note Mme Blais, qui voudrait bien que son projet fasse des petits sur d’autres étages du CHSLD et, pourquoi pas, dans d’autres établissements.

Pédiatrie

PHOTO FOURNIE PAR LE CHU SAINTE-JUSTINE Le CHU Sainte-Justine a inauguré en avril 2021 une salle de jeu médicale thérapeutique.

Le CHU Sainte-Justine a inauguré en avril 2021 une salle de jeu médicale thérapeutique. Les enfants peuvent notamment simuler des soins à cinq poupées « reborn » : changement de pansement, installation de voie veineuse, prise en charge d’un bouton de gastrostomie, etc. « L’exposition aux soins par le jeu permet aux patients d’augmenter leur compréhension aux soins, leur adhésion aux traitements et sert à déconstruire de possibles associations négatives induites par les soins », a expliqué l’hôpital dans un communiqué, en saluant l’initiative de ses éducatrices spécialisées. Les enfants avec un trouble du spectre de l’autisme bénéficient particulièrement de la présence de poupées hyperréalistes, selon des études embryonnaires et de nombreux témoignages. Les humanoïdes favoriseraient les aptitudes communicationnelles des enfants, développeraient leurs capacités motrices et apaiseraient leur anxiété.

Anxiété

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK NURSERIE DES PETITS MATELOS Les poupées « reborn » réduiraient le sentiment d’anxiété.

Selon la doctorante en sciences sociales Emilie St-Hilaire, de nombreux adeptes des poupées hyperréalistes cherchent à réduire leurs symptômes d’anxiété et de dépression. « Tenir une poupée va leur donner beaucoup de réconfort. Les chercheurs ont trouvé que certains besoins des adultes sont soulagés lorsqu’ils donnent du soulagement à des bébés. » S’occuper d’une poupée canalise les énergies, précise-t-elle. « Un attachement se crée parce qu’il faut prendre soin de nos compagnons synthétiques. » Nathalie Thibodeau est bien placée pour témoigner du pouvoir apaisant des poupées. Récemment, la « reborneuse » a perdu son père subitement. « Ça a été très difficile, même si je suis en paix et sereine. Je n’avais pas de bébés avec moi, mais j’en ai commandé en Angleterre. Ça m’a enlevé tout un côté anxieux. »