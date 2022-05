Au Québec, plus de 1 million de personnes âgées de 15 ans et plus sont handicapées, soit 16 % de la population.

Valérie Simard La Presse

Dans le cadre de la 26e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui aura lieu du 1er au 7 juin sur le thème « Contribuer à 100 % », la porte-parole Rosalie Taillefer invite l’ensemble de la population à s’ouvrir à la différence, à reconnaître les forces et les capacités des personnes handicapées et à lever les obstacles pour leur permettre de participer pleinement à la société. Le 3 juin, elle animera une causerie devant public, qui sera aussi diffusée sur Facebook. Des artistes handicapés et des représentants d’organismes culturels y discuteront de l’importance de la pratique artistique chez les personnes handicapées.