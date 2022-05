On ferme la télévision, on oublie les jeux vidéo et on laisse de côté téléphones intelligents et tablettes.

Véronique Larocque La Presse

Dimanche, PAUSE lance le défi aux familles du Québec de se déconnecter des loisirs virtuels pendant 24 heures. En 2021, un sondage mené dans le cadre de cette initiative dont la mission est de faire la promotion d’une utilisation équilibrée des écrans a révélé que 76 % des parents souhaitaient diminuer le temps qu’ils passent en ligne. Pourquoi ne pas commencer par une journée zéro techno dès ce week-end ? En s’inscrivant sur le site web de PAUSE, les participants courent la chance de gagner un grand prix de 2500 $ pour des vacances en famille ou encore une carte-cadeau pour réaliser des activités hors ligne.