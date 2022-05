Adepte de la simplicité et de la frugalité depuis 2015, Vicky Payeur rassemble ses trucs pour réduire sa consommation et ainsi économiser, voire moins travailler et prendre une retraite précoce, dans son deuxième livre, Faire plus avec moins.

Valérie Simard La Presse

La blogueuse ne dévoile pas le secret de ses investissements boursiers ici, mais plutôt des façons simples de moins dépenser dans plusieurs sphères de notre vie, soit l’alimentation, l’habillement, les loisirs et le logement. « Réduire son coût pour vivre est probablement la meilleure augmentation de salaire que vous aurez ! », remarque-t-elle.