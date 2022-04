Comment être une gentlewoman

Vanessa Seward évolue dans le milieu de la mode depuis 30 ans ; elle a travaillé chez Chanel, Yves Saint Laurent, Tom Ford et Azzaro. Créatrice de mode, elle a lancé sa marque, et a même habillé Nicole Kidman et Natalie Portman. Sous forme d’abécédaire, elle publie Le guide de la gentlewoman, dans lequel elle propose des réflexions et des conseils pour vivre avec panache et élégance, de manière équilibrée. Entrevue.