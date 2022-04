La chanteuse Rihanna, enceinte, montre avec fierté son ventre arrondi, sous tous les angles. Depuis l’annonce de sa grossesse, la star de 34 ans multiplie les apparitions en portant des tenues ultra-sexy et bouscule ainsi les codes mode de la maternité.

Olivia Lévy La Presse

Rihanna attire tous les regards. La chanteuse compose ses looks avec le plus grand soin et exhibe son ventre arrondi. On l’a vue pendant la Semaine de mode de Paris en nuisette de dentelle noire, puis dans les rues de Los Angeles en soutien-gorge et haut court.

PHOTO ANNIE LEIBOVITZ, VOGUE MAI 2022, TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE RIHANNA Rihanna en couverture du Vogue américain, mai 2022

PHOTO VIANNEY LE CAER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La chanteuse à la Semaine de mode de Paris en mars dernier

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE RIHANNA. Rihanna, portant un haut lacé dans les rues de Los Angeles

PHOTO TIRÉE D’INSTAGRAM, COMPTE DE FANS DE RIHANNA Rihanna, le ventre arrondi, en soutien-gorge et jupe, dans les rues de Los Angeles

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE RIHANNA À la sortie d’un restaurant à Santa Monica, en manteau léopard et haut court, en février 1 /5









La chanteuse, en couverture du magazine américain Vogue du mois de mai, a posé pour la photographe Annie Leibovitz. Les tenues haute couture sont spectaculaires, et Rihanna dévoile chaque fois son ventre nu, que ce soit dans une combinaison bustier en dentelle rouge Alaïa, ou dans une robe Jean Paul Gaultier tout en transparence. Elle a confié ne pas vouloir porter des vêtements de maternité, et souhaite redéfinir ce qui est considéré comme décent pour les femmes enceintes. « Mon corps fait des choses incroyables en ce moment, et je ne vais pas en avoir honte. Cette période doit être célébrée. Pourquoi cacher sa grossesse ? », lance-t-elle en entrevue dans Vogue.

« Rihanna est restée Rihanna. Elle s’habille de la même façon, elle montre beaucoup de peau et son ventre nu. Elle est très sexy, très provocatrice, elle reste elle-même. C’est ce qui est mis de l’avant et c’est très bien », estime la psychologue Stéphanie Léonard, spécialiste dans les traitements des troubles de l’alimentation et de l’image corporelle.

Un avis que partage Martine St-Victor, stratège en communications et directrice générale chez Edelman Montréal. « Il n’y a pas d’ambiguïté, dit-elle. Son message, c’est : je suis très enceinte et ça ne change pas qui je suis. » Selon elle, Rihanna s’assume pleinement et n’a pas à se dénaturer parce qu’elle est enceinte. Elle continue à être la même personne, avec son style vestimentaire provocateur.

Évolution des mentalités

Les photos de Rihanna dans Vogue rappellent celle de l’actrice américaine Demi Moore, nue et enceinte sur la couverture du Vanity Fair en 1991, qui avait provoqué, à l’époque, un scandale. Plus de 30 ans plus tard, est-ce qu’on a évolué ? « Oui. On a avancé, on a surmonté beaucoup de défis corporels ces dernières années, mais le corps de la femme enceinte a un coefficient de difficulté plus élevé à cause du côté sacré », explique Stéphanie Léonard.

« On a encore l’image classique de la maman douce qui berce son bébé. C’est comme si être très sexy et attirante sexuellement était incompatible avec la maternité, indique la psychologue. Comme s’il fallait s’assagir quand on est une future mère et se concentrer sur son bébé. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Stéphanie Léonard

Il y a eu une grande évolution dans les tenues de maternité, on porte des vêtements moulants alors que nos mères portaient des robes qui cachaient les formes et ressemblaient à des rideaux ! Stéphanie Léonard, psychologue

Stéphanie Léonard n’est pas étonnée que le style vestimentaire de Rihanna enceinte suscite beaucoup de réactions. Cette image vient toucher une corde sensible, celle du corps et de l’image des mères ou futures mères. « La diversité corporelle, c’est accepter toutes les formes de corps, et la maternité entre dans ce mouvement. On veut vivre la maternité comme on veut, Rihanna a un style qui va à l’extrême, mais ça vient nous questionner dans notre perception de la maternité. Ça nous pousse dans nos derniers retranchements », pense-t-elle.

Pour Martine St-Victor, les personnalités comme Rihanna peuvent faire évoluer les mentalités. « Ça provoque des discussions qui étaient peut-être un peu taboues, et c’est ce que souhaite Rihanna. Elle a 34 ans, elle a de l’influence, c’est une chanteuse et femme d’affaires milliardaire, elle espère changer la perception sur la maternité et sur les codes vestimentaires. » Elle cite en exemple Betty Ford, ancienne première dame américaine, qui a parlé de son alcoolisme et qui a fait avancer les choses de manière extraordinaire sur le sujet, ou encore Angelina Jolie lorsqu’elle a parlé de sa double mastectomie préventive.

« Serena Williams a fait évoluer les choses sur la maternité des athlètes, en remportant les Internationaux d’Australie enceinte de deux mois. Elle a mis sa grossesse de l’avant et aujourd’hui, être mère fait partie de la personne qu’elle est. Il y a des femmes qui choisissent de ne pas mettre ni leurs enfants ni leur rôle de mère en avant. Rihanna donne le ton, et ça fera vraiment partie de son identité », analyse Martine St-Victor.

Est-ce que cette authenticité fait du bien ? « Oui ! On n’est pas obligé de s’habiller comme Rihanna, mais elle va plus loin dans l’audace vestimentaire et je suis certaine qu’il va y avoir prochainement des vêtements plus sexy pour femmes enceintes ! », soulève Stéphanie Léonard. « Et ce n’est pas fini ! Ça ne fait que commencer, car le bébé va naître bientôt… »