« Faire la paix avec son corps. » Voilà le cadeau que souhaitait offrir la Dre Charlotte Gamache au plus grand nombre possible de femmes en lançant les plateformes numériques Meilleurs jours en 2020.

Véronique Larocque La Presse

Deux années plus tard, son engagement est fort remarqué et même récompensé. Son projet Meilleurs jours a gagné lundi le Prix ÉquiLibre, qui vise à souligner les initiatives qui valorisent l’acceptation de soi et la diversité de l’image corporelle.

Spécialisée sur le sujet, la psychologue crée des contenus éducatifs sur le web pour aider toutes les « queens » à développer une meilleure relation avec leur corps.