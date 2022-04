Les initiatives vertes pour améliorer l’environnement se multiplient à petite et grande échelle, partout dans la province. Deux fois par mois, nos journalistes vous présentent des idées pour vous inspirer.

Valérie Simard La Presse

L’aventure a commencé par une marche entre amis, classique de la pandémie. Une marche, un sac, puis 900 autres, remplis de déchets amassés sur les berges du canal de Lachine à l’été 2020. Deux ans plus tard, le projet se poursuit et rallie plusieurs voisins, devenus amis.

Comme dans plusieurs quartiers de Montréal, la neige qui fond dans Griffintown, La Petite-Bourgogne et sur les berges du canal de Lachine révèle au grand jour les déchets de l’hiver. Bientôt, la petite brigade citoyenne mise sur pied par Eliana Charlebois Gomez et Renaud Dupin, deux résidants du quartier, sortira de son hibernation pour faire la guerre à ces détritus indésirables qui marquent chaque année l’arrivée du printemps.

Cette réalité les a saisis en avril 2020. « On s’est dit : si on fait une marche tous les jours et qu’on apporte un sac avec nous, on peut ramasser quelques trucs », raconte Eliana Charlebois Gomez. Cet été-là fut particulièrement favorable aux déchets aux abords du canal. Rappelez-vous la popularité des parcs et des pique-niques. Le bas niveau d’eau du canal, causé par des travaux sur les écluses, a aussi entraîné la prolifération d’algues dans lesquelles les détritus se sont empêtrés. « Le canal de Lachine a mauvaise mise », avions-nous titré en juillet 2020.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’UNE MARCHE – UN SAC Bien équipé pour nettoyer le canal !

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’UNE MARCHE – UN SAC Des détritus aux abords du canal de Lachine, après la fonte des neiges, en avril 2021

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’UNE MARCHE – UN SAC Les mégots de cigarette abondent dans Griffintown, comme ailleurs.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’UNE MARCHE – UN SAC Les citoyens laissent une trace de leur passage.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’UNE MARCHE – UN SAC Nettoyage des berges près de la minoterie ADM

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’UNE MARCHE – UN SAC Sac de déchets amassés lors des débuts d’Une marche-Un sac en mai 2020 1 /6











900 sacs de poubelle

Eliana, Renaud et plusieurs bénévoles joints au moyen d’une page Facebook sont sortis chaque jour pour une collecte. « Cet été-là, on a fait 90 jours de ramassage, se souvient Eliana. On a ramassé autour de 900 sacs de poubelle. On était entre quatre et six par jour. On a créé une petite équipe du quartier. À ce jour, on est amis maintenant. »

L’an dernier, la situation s’étant améliorée, le groupe a fait moins de sorties – entre 30 et 40 au total –, principalement aux abords du canal, mais aussi dans les rues de Griffintown. « C’est vraiment désolant, la quantité de déchets qui existe dans les rues de Griffintown », déplore Eliana.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Eliana Charlebois Gomez, instigatrice avec Renaud Dupin du projet Une marche – Un sac

On a essayé de parler avec des entrepreneurs parce qu’on se rend compte en ramassant les déchets, surtout sur les berges, que beaucoup viennent des chantiers de construction. Eliana Charlebois Gomez

« On essaie de les mettre au courant de comment ça affecte l’eau, les gens autour, l’esthétique du quartier aussi », ajoute-t-elle.

Ce printemps, avec le retour au bureau, la réalité et la flexibilité des participants ont changé. Mobiliser les bénévoles demeure un défi, comme le montre la dissolution du collectif Canal Bleu l’été dernier. Pendant 13 ans, ce regroupement de citoyens a nettoyé les berges du canal de Lachine ainsi que les parcs et les ruelles du Sud-Ouest.

Mais les instigateurs d’Une marche – Un sac ne prévoient pas d’accrocher leurs gants. Bien que les sorties soient difficiles à organiser sur une base quotidienne cette année, ils se promettent de sortir les fins de semaine pour des corvées ponctuelles.

Organiser une corvée de nettoyage Vous souhaitez organiser une corvée de nettoyage dans votre quartier ? Certaines villes du Québec appuient de telles initiatives en fournissant du matériel aux citoyens. C’est le cas notamment de Montréal, par l’entremise du programme Éco-quartier, de Terrebonne (VERTerrebonne), de Carignan et de Trois-Rivières. Consultez le site internet de votre municipalité. Consultez la page Facebook d’Une marche – Un sac