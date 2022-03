La nouvelle saison de la meilleure téléréalité en ville vient tout juste de commencer. Au programme : séduction, sexe, trahison… Tout peut survenir avec le couple de faucons que suivent les caméras de Faucons de l’UdeM, sur la grande tour de l’Université de Montréal.

Marie Tison La Presse

La véritable saison commence maintenant, avec la nidification. Et avec un suspense à la clé : Sphinx et Eve choisiront-ils un des nichoirs de la tour de l’Université de Montréal pour installer leur petite famille ou feront-ils comme lors de la saison 2021 et s’exileront-ils sur une corniche de l’oratoire Saint-Joseph, loin des caméras ?

« On était bien déçus », remarque Eve Belisle, une professionnelle de recherche de l’École polytechnique qui participe au projet depuis l’installation d’un premier nichoir, en 2008. Ce dernier a été utilisé pour la première fois en 2009. « Ça leur a pris un an à le découvrir », explique-t-elle.

L’équipe a ensuite installé la caméra, en 2010. « Tant qu’on ne savait pas si les faucons allaient habiter le nichoir, on ne voulait pas investir tout de suite dans une caméra. »

L’endroit a été habité, année après année. Mais surprise, au début de la saison 2021, Sphinx et Eve ont snobé le chic nichoir de Faucons de l’UdeM et ont choisi un vieux nid de corbeau à l’Oratoire.

Avec le réchauffement des températures, les faucons ont peut-être préféré l’orientation nord-est de la corniche de l’Oratoire. Avec une orientation sud-est, le nichoir de l’Université de Montréal pouvait devenir très chaud. « On voyait qu’ils peinaient, ils avaient la bouche ouverte, ils avaient chaud », souligne Mme Belisle. Un deuxième nichoir a donc été installé sur la tour de l’université, avec une orientation nord-est.

Chez les faucons, c’est le mâle qui cherche un endroit potentiel pour la nidification, explique-t-elle. « C’est pour cela qu’en ce moment, il se promène entre le nichoir 1, le nichoir 2 et l’Oratoire. Il présente cela à la femelle et c’est elle qui, ultimement, va décider où elle va pondre ses œufs. »

L’équipe de Faucons de l’UdeM a bon espoir de les voir choisir l’université (et ses caméras espionnes), même si la partie n’est pas gagnée.

De nombreux drames au fil des ans

Des gens suivent fidèlement les péripéties de cette téléréalité sur YouTube depuis des années. Il faut dire que les drames n’ont pas manqué. Au début, c’est le couple formé d’Eole et de Spirit (une femelle née en Ohio) qui occupait le nichoir de Faucons de l’UdeM. Mais voilà, il semble qu’Eole vivait une double vie et avait une deuxième famille à l’incinérateur des Carrières. La rivale de Spirit ? Nulle autre qu’Eve.

Quand Eve s’est rendu compte que son chum avait une autre blonde, elle est allée régler le compte de Madame. La prise de bec a eu lieu dans le nichoir. On a vu ça à la caméra, ce n’était pas beau à voir. Eve Belisle

« Spirit a été très blessée, mais heureusement, on a réussi à la soigner à l’UQROP [Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie]. Mais c’est Eve qui a pris la place de Spirit auprès d’Eole », ajoute-t-elle.

Ça, c’était pendant la saison 2018. Mais il y a eu une autre péripétie d’importance en 2020. Pour une raison mystérieuse, Eole a subitement disparu pendant la période des accouplements. Avait-il encore une double vie ? A-t-il choisi de vivre avec son autre famille ? On espère que c’est ce qui s’est passé et qu’il n’est pas mort, souligne Mme Bélisle. « On n’a pas vu de trace de carcasse, on ne l’a jamais vu ailleurs. »

Un autre mâle, Sphinx, a immédiatement pris la place d’Eole auprès d’Eve. « C’était juste avant la ponte des œufs. On ne sait donc pas si ces œufs sont de Sphinx ou d’Eole. »

La saison 2020 a été encore plus crève-cœur en raison d’une infestation de mouches parasites au nid. « On a réussi à soigner deux bébés sur trois, mais le troisième est mort », se désole Mme Bélisle.

Le petit casse-cou

En 2021, les fans de la téléréalité ont suivi les aventures d’Eve et de Sphinx de très loin, mais ils se sont quand même attachés à un des petits, Jean, un véritable casse-cou. Le jeune s’est fracturé une aile en septembre, mais il a pu être soigné par l’UQROP. Il s’est blessé de nouveau quelques mois plus tard dans l’État de New York. L’adolescent se trouve en ce moment en convalescence. Pourra-t-il voler de nouveau en liberté ? Tous l’espèrent.

Il reste maintenant à voir ce que réserve la saison 2022. Déjà, il y a eu un développement lundi : un intrus a chassé Sphinx. Ce jeune faucon volera-t-il le cœur d’Eve ? Ou est-ce que Sphinx reprendra sa place ? À suivre. D’importantes étapes s’en viennent : le choix d’un site de nidification dans les prochains jours, la ponte au début d’avril, l’éclosion des petits au début de mai. À temps pour la fête des Mères.

On peut suivre la téléréalité sur YouTube, mais on peut aussi avoir accès à des extraits significatifs sur la page Facebook de Faucons de l’UdeM.