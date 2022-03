Ce qui est génial

La semaine dernière, alors que j’étais invité sur le plateau du sympathique jeu-questionnaire scientifique Génial ! à Télé-Québec, j’ai invoqué à la blague « l’appel à un ami ou à un membre de la famille » afin de m’aider à mieux répondre aux questions. Comme Génial ! n’est pas Who Wants to Be a Millionaire ?, ma requête n’a pas eu de suite.